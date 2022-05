Douze arrivées à l’ES Braine, deux à Lasne-Ohain

À l’ES Braine, le club annonce les arrivées suivantes pour la saison prochaine: Merlotto, Jamotte et Champagne (Braine), Amphoux et Deodato Teixera (Olympic Anderlecht), Baeyens et Delestienne (Ittre), Barbe (Biévène), Demeure (Zuun), Depotbecker (Waterloo), Goshi (La Hulpe) et Marchand (Auvelais). Mutombo, Kasongo, Alves et Kadima ne seront pas conservés.