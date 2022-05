Genappe a émergé d’un vrai thriller ce dimanche après-midi. " On est un peu passé par toutes les émotions, souffle le T1 local, Garry Illegems. Les choses ont bien tourné pour nous avec ce réveil à la mi-temps et un banc qui nous a permis de faire la différence. Preuve que nous sommes une famille où chacun est essentiel. Maintenant qu’on a goûté à ce tour final, on veut continuer le plus loin possible et on va retrouver une très belle équipe de Walhain pour un très beau match."

Mélin a raté le coche

Rapidement mené sur un corner coupé par Robeyns, Mélin s’est créé les plus belles occasions et a logiquement égalisé de la tête avant de passer devant après le repos sur un coup-franc signé Despeghel.

Les visiteurs ont loupé le break à l’une ou l’autre reprise et malgré le 2-3 inscrit par Pynebrouck, Genappe est revenu deux fois au score, d’abord sur un corner très généreux puis sur une balle trainant dans l’axe.

Après avoir concédé trois buts d’entrée de jeu dans la première partie de prolongation, Mélin est revenu à 6-5 avant de craquer. "Il nous a manqué un brin de chance pour ne pas prendre ce goal à la fin du temps réglementaire, analyse le coach mélinois, Benoit Lamine. On a pourtant eu deux fois l’occasion de faire 1-3 et eux nous ont punis sur leurs reconversions. Cela dit, on n’a jamais baissé les bras et même si ça s’arrête ici, cela n’enlève rien à notre bon deuxième tour."