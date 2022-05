Kain était sans doute trop fort pour les Castors qui ont connu trop de passages à vide pour faire douter la plus belle équipe de la série.

Braine n’a donc pas réussi à égaliser dans cette demi-finale de play-off, sa saison n’en reste pas moins remarquable.

Hormis un départ en boulet de canon (12-3; 5e), les Castors ont été à la peine tout du long. Sans efficacité en contre-attaque, sans réussite à distance (1/14 à 3 points à la mi-temps) trop prodigue au niveau des pertes de balle et souvent dominé au rebond défensif, Braine a connu plusieurs trous noirs. Un 0-12 au second quart temps avait permis aux Tournaisiens de rejoindre les vestiaires avec un viatique intéressant (22-37).

Revenus à onze unités (30-41 ) via Bonacorsi et Caucheteur, les Castors replongeaient dans les profondeurs après que l’excellent Van Dam (MVP de la rencontre) ait sifflé la fin de la récréation. Braine ne se remettra plus jamais de ce 8-22 (38-63; 32e) et devait se rendre à l’évidence: ce Kain-là était trop fort. "On est battu par meilleur que nous. Kain mérite d’être en finale car c’est la plus belle équipe de la série", convenait Gianni Maren.

La constance aura manqué aux Rongeurs lors de leurs deux rencontres de play-off. "Je suis coac h pas magicien, souriait l’entraîneur brabançon. Mes pouvoirs à moi s’arrêtent à la ligne du banc. On n’a pas manqué de volonté. Il y a la défense de Kain bien sûr mais ce n’est pas que ça. On les a mis en difficulté au début puis on est resté quatre à cinq minutes sans marquer. Pendant ce temps-là, ils ont trouvé des solutions et ont pris du rythme."

Le staff brainois avait pourtant proposé une séance vidéo entre les deux rencontres. La tactique tournaisienne avait été décortiquée. La réalité du terrain aura été différente. "Si on leur enlève leurs sept points sur contre-attaque et qu’on est davantage en réussite aux tirs extérieurs, on est dans les parages de Kain à la mi-temps, pas à moins quinze. Je vais retenir notre super saison et remercier du fond du cœur les joueurs. On était cité parmi les sept ou huit prétendants aux play-off. On s ‘est accroché toute la saison et on y est arrivé. Chapeau aux gars", concluait le coach Maren.