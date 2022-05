P3B: Clabecq recevra Rebecq B en finale

Buts: Mertens (0-1, 60'), Burgot (1-1, 70'), Rocha (2-1, 116'), Contino (2-2, 118').

Les jeunes rebecquois ont fait preuve de maîtrise. "Ce fut un match compliqué face à un adversaire très agressif qui nous a empêchés de dérouler notre football , analyse le coach de la RUSRebecquoise, Franco Marrella. À 0-1, on a eu le tort de rater l’une ou l’autre occasion, puis ils ont fait 1-1. On s’est retrouvé à 10 en prolongation pour une deuxième jaune sévère de Mpumbulala mais même à 2-1, on n’a rien lâché."

Clabecq – Waterloo B 4-1

CLABECQ: Devuyst, Mercier, Faitah, Ibrahim (70' Villagracia) Gérard, Goossens, Goeres (55' Willems), R. Vanden Berghe, A. Vanden Berghe (80' Mota), Charrite, Ysebaert (85' Paternostre).

WATERLOO: Ebengo, Tondeur, Kaputula (75' Demol), Depotebecker, Da Silva, Mambo, Pilder (70' Lecaille), Bangu, Kabono (46' Koy), Garcie (77' Engulu), Saintes (46' Soulam).

Buts: Garcie (0-1, 42'), Ysebaert (1-1, 55'), Willems (2-1, 3-1 et 4-1, 70', 81' et 86').

Clabecq a eu des tournants en sa faveur. "Eux ont joué une heure vingt à dix, Devuyst empêche le 1-2, et Willems a été trois fois à la bonne place, indique le T1 de Clabecq, Samuel Bruno. La première tâche est réalisée, mais on reste les pieds sur terre avant de retrouver nos amis de Rebecq."

De leur côté, les Waterlootois ont payé très cher l’exclusion de leur gardien à la vingtième minute. "Comme leur attaquant ne marque pas, l’arbitre revient à la faute et donne la rouge , explique l’entraîneur waterlootois Carlos Dias. Malgré tout, mes joueurs ont été fantastiques, on a même été chercher ce but avant que la fatigue ne s’accumule, et cela n’enlève rien au travail qui a été fait tout au long de la saison."