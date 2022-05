P2: Braine-le-Château attend son adversaire en finale des play-off

Franck Stevens est donc un coach satisfait, pas encore complètement soulagé: "On pensait qu’Argentine jouait les play-off juste pour du beurre mais ils ont joué leur chance à fond. Leur équipe était au complet pour ce tour final. Je crois vraiment qu’ils voulaient au moins gagné un match."

Braine-le-Château a donc évité le piège la hulpois. Il peut à présent recharger ses accus.

Braine-le-Château attend le verdict de l’autre demi-finale pour connaître son adversaire en finale. L’École Européenne l’a emporté 56-67 jeudi sur le terrain du Fresh Air. La seconde manche a lieu ce mardi à Ixelles. Une belle éventuelle est prévue à Jette ce jeudi. Le vainqueur n’aura pas le temps de pavoiser. "Le test-match des finalistes est prévu dimanche midi au Chenois à Waterloo. Le vainqueur monte en P1. Nous, on aura qu’un entraînement cette semaine. Il faut que les gars récupèrent."

Le coach castellobrainois préfèrerait affronter la jeunesse jettoise plutôt que l’expérience ixelloise: "L’École Européenne était dans notre série et nous a battu à une reprise. Jette, c’est jeune. L’École Européenne, c’est de l’expérience, du talent avec Debdabi à l’aile, Nocent à la mène et pas mal de taille. En plus, ils viennent de signer Rémy Loubière, un bon intérieur."

Même après cette saison harassante, Braine-le-Château est parvenu à hisser son niveau de jeu. "Contre Argentine, on a bien canalisé Toussaint et Lacroix. On s’est fait plaisir et on a proposé du beau jeu. C’est sur cette base-là que nous devrons aborder la finale", conclut le coach de BLC.