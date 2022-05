Huppaye a fait trembler Walhain

HUPPAYE: Pagnoul, Vosté, Jaspart, M. Lebon (83' Lecloux), Dubois, Ruth, Henquet, Pierard, Heye (103' T. Lebon), Klompkès, Vrins (87' Monnet).

Buts: Klompkès (0-1, 17'), Joiret (1-1, 65'), Tahraoui (2-1, 94').

Mené au score après le quart d’heure, Walhain a dû patienter une bonne heure de jeu pour égaliser avant d’inscrire le but décisif en début de prolongation. "Un match spectaculaire face à un adversaire venu le couteau entre les dents et une haute prestation de la part des deux gardiens , résume le coach visité, Mathieu Michielsens. Ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre, c’est tombé du nôtre, et on ne boude pas notre plaisir."

Après un penalty détourné par Pagnoul à 2-1, Huppaye s’est vu refuser un goal. "On quitte le tour final la tête haute en ayant livré le match que j’attendais de la part de mon équipe, souligne le T1 visiteur, Marc Warnant. Chacun aurait pu faire le break en fin de match et si c’est devenu compliqué pour nous en prolongation, on les a fait douter jusqu’au bout."