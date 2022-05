Chastre 1 Liège 3

CHASTRE: Engerisser, Bernard (20' Moreaux), Dinjart, Houtart (60' Waegemans), Parise, Goetynck, Eloy, Duquenne (65' Genard), Wertbrouck, Jubary, Smets (85' Adens).

Le but de Chastre par Jubary.

Dernière défaite de la saison pour Chastre qui a rapidement perdu Bernard sur blessure, ce qui a obligé Cédric Dépère à remanier sa défense. "On est mené 0-2 à la mi-temps, on revient à 1-2 puis on encaisse directement sur la remise en jeu en raison d’un manque de concentration pour la xième fois cette saison , remarque le président, Didier Gelders. On a aussi connu un gros manque de réalisme qui résume bien ce problème de finition sur cette campagne. Car ce fut équilibré en première période mais on a raté beaucoup d’occasions et notre adversaire s’est montré plus efficace."

Vu qu’on n’annonce aucun descendant, ce n’était peut-être pas la dernière des Chastroises en D1.

Division 2

Chastre B 0 Alken 7

CHASTRE: Engerisser, Schmit (58' Pierre), Goffaux, Henrion, De Henau, Michiels, Francx, Quertinmont (76' Courtoy), Delikus, Marée (72' Collin), Sekelama.

Buts: Vandenberk (0-1, 6'), Buntinx (0-2 et 0-3, 39' et 48'), Bertels (0-4, 54'), Put (0-5, 56'), Buntinx (0-6, 87'), Bertels (0-7, 89').

Chastre B est sorti la tête haute. "On est battu 0-7 mais on a montré une bonne mentalité , positive François Marot (T1). On était bien en début de match malgré le 0-1 rapidement encaissé, puis on rate l’égalisation sur corner et une tête d’Henrion sur le poteau. On a vraiment eu une belle séquence d’un quart d’heure où on les a mises en difficulté avant de connaitre un coup de mou à la reprise où l’on prend trois goals en dix minutes. Par la suite, les rapports se sont à nouveau équilibrés mais on n’a pas réussi à marquer."