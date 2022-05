Débrief’du week-end sportif en BW: Rebecq et Waterloo renversants, la folie à Genappe, le sacre du CABW, clap de fin pour Castors et Speedy

Rebecq a renversé Tubize-Braine et file en finale en D2, comme Waterloo en P2 ; Genappe B, Walhain, Rebecq B et Clabecq continuent l’aventure ; les filles du CABW sacrées championnes de Belgique, etc. Du lourd dans le débrief’du week-end !