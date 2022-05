Au menu se présentait notamment les élections. Elles se déroulent tous les trois ans pour les responsables des cellules. Ainsi, le Stéphanois Emmanuel Bonami fut réélu à l’unanimité comme responsable de la cellule arbitrage. Didier Vanleeuw a été réélu à la tête de la cellule sportive. Thibault Lycops, Quentin Ballinger et Audrey Cathelyns seront les représentants de l’entité de Bruxelles-Capitale, tandis que Francis Offermans, Frédéric Schmitt et Éric Davaux représenteront le Brabant wallon.

Quelques modifications réglementaires ont été votées. Elles vont faciliter la tâche des dirigeants de clubs déjà ravis de la généralisation de l’utilisation de la feuille électronique pour les rencontres. Ainsi, comme en Promotion, le niveau supérieur à la Provinciale 1, la numérotation des maillots pourra désormais aller jusque 99 et l’utilisation des plaquettes pour les changements de joueurs est rangée aux oubliettes. Enfin, le capitaine ne devra plus être identifié par une barrette sous le numéro.

Même si les comptes 2021, adoptés à l’unanimité, présentent un léger déficit, l’association a communiqué aux clubs qu’aucune amende, sauf les forfaits, ne leur sera facturée pour la défunte saison sportive.

Une nouvelle hiérarchie des arbitres a été adoptée. Place désormais aux grades suivants: G (candidat arbitre), F (provincial), E et D (candidat-fédéral au niveau Promotion), C, B et A (fédéral aux quatre premiers niveaux belges), international, honoraire. Enfin, sauf dans la division la plus basse, la composition des divisions divisées en séries s’effectuera sur base du classement de l’année précédente.