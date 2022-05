D3 ACFF: Bruno Baras de retour au RCS Brainois

Le RCS Brainois rapatrie un ancien joueur formé au club avec l’arrivée de Bruno Baras. En effet, avant de rejoindre le Sporting d’Anderlecht, l’attaquant avait débuté sa formation à Braine. Il a aussi connu la D2 avec le FC Brussels et défendait dernièrement les couleurs de Hal en N2."Un retour au bercail", annonce le club brainois. "Séduit par le projet brainois, Bruno entend bien empiler les buts pour le plus grand plaisir de son papa Francis qui, lui aussi, a évolué en jaune et bleu par le passé."