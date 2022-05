La fin de saison des Castors ne s’est pas terminée sur une fausse note. Alimentée par un super récital de Crelot (29 points, 5x3), la partition qu’a jouée un collectif hutois qui connaissait particulièrement bien la musique était simplement plus forte lors de cette demi-finale de play-off.

Encore en course avec l’Union Huy à la mi-temps (33-38), Braine voyait Crelot – avec 7 points d’affilée – prendre les rênes de la rencontre pour mener rapidement 40-50 (26e). Peu en réussite à distance et auteur d’un grand nombre de pertes de balle, Braine était trop dépendant de la production du duo d’intérieures Kapenga – Marblie pour espérer faire vaciller la formation qui avait tenu son rang et justifiait de la sorte la première place acquise en phase classique. "On a espéré que les filles d’expérience de Huy soient un peu fatiguées mais elles ont bien tenu leur rang. On a même été débordé par leur enthousiasme" , analysait Laurent François.

Un coach qui reconnaissait sportivement la supériorité de l’adversaire: "La logique a été respectée. Huy est l’auteur d’un 25/26 en championnat. Pour espérer faire vaciller leur confiance, il fallait faire un match plein."

La jeunesse brainoise a acquis de l’expérience dans un tour final, c’est un autre enseignement pour l’entraîneur: "Je vais retenir qu’à 7 secondes de la fin, on s’arrache encore pour faire une interception. Des matchs pareils se jouent sur des détails. Ici, on a eu un creux un moment en attaque. On a loupé des lancers, on n’a pas soigné la finition et on n’a pas toujours été à l’anneau quand il le fallait."

Le groupe est jeune et va progresser dans l’avenir

Comme l’avait expliqué Gérard Legrand, la saison brainoise est réussie. Le coach François abondait dans ce sens: "Pour qu’elle soit totalement réussie, j’aurais aimé qu’on gagne un match de play-off. Mais je n’oublie pas non plus qu’en début de saison, certains observateurs nous plaçaient dans les équipes du bas de classement. Après un match pas facile du tout face à Ottignies, les filles ont pris confiance. Je tire mon chapeau à toutes les filles du groupe. Le groupe est jeune et va progresser dans l’avenir. Ce ne fut que du plaisir de venir cette saison à l’entraînement. Il y avait chaque fois positivisme et enthousiasme dans nos rangs."