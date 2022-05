D2 ACFF: L’abnégation rebecquoise fatale aux Tubiziens lors du tour final

Les trente minutes supplémentaires ne permettront pas aux deux équipes de se défaire l’une de l’autre, et c’est donc aux tirs aux buts que Rebecq glanera sa qualification pour le tour suivant, en l’emportant 4-3.

Une fin de saison cruelle donc pour la RUTB qui espérait énormément de ce tour final, comme le confiait, la mine pâle, Mohamed Boumhidi, le coach tubizien. " C’est une soirée très difficile et pleine de déception. Quand on voit d’où l’on vient et la saison que nous avons connue, en terminer par une élimination aux penaltys, c’est frustrant. L’enjeu a pris le dessus sur le jeu. Malgré le fait que nous menions au score et que nous avons eu les occasions que pour nous mettre à l’abri, on n’y est pas parvenu et le destin en a décidé ainsi. "

L’entraîneur tubizien qui, quelques heures avant le match a d’ores et déjà été confirmé à son poste pour la prochaine saison, tenait tout de même à garder le positif, et ce malgré la déception. " Notre parcours s’arrête brusquement et cruellement mais on doit garder à l’esprit la très belle saison que nous avons réalisé. On était nulle part en novembre et finalement on a réussi à accéder au tour final. Je n’étais pas prêt à être en vacances (rires), mais ce n’est pas grave, on va se reposer un peu et se remettre rapidement au boulot pour déjà préparer l’année prochaine. Le foot est le plus beau sport mais aussi le plus cruel. "