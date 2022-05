Tour final D2: Rebecq et la RU Tubize-Braine se retrouvent avec des vues sur la D1

Mais la vérité d’un jour, n’est pas forcément celle du lendemain, alors même si la RUTB mène 2-0 face à Rebecq dans les confrontations directes, ces deux rencontres sont de l’histoire ancienne. Ce samedi, c’est une nouvelle compétition qui commence, et sur une seule confrontation, tout est possible!

Pour préfacer ce match, déjà placé sous haute tension dans les deux camps, nous avons rencontré les deux capitaines. D’un côté, Andrei Camargo, ex-tubizien et défenseur rebecquois et de l’autre Ismaël El Omari, l’artificier tubizien et meilleur buteur de la D2 ACFF.

L’accession au tour final est-elle synonyme de saison réussie pour votre équipe?

Andrei Camargo: C’est une question piège, car si on estime que la saison est réussie, on peut se dire que le devoir est accompli et que le boulot est fini. Mais le travail n’est pas fini. L’objectif du club était d’accrocher ce tour final, maintenant que nous y sommes, on veut aller le plus loin possible. Le club a fait le nécessaire que pour obtenir la licence, c’est à nous sur le terrain de prouver que ce travail n’a pas été fait pour rien. Le club se montre ambitieux, on doit également l’être sur le terrain.

Ismaël El Omari: D’où on vient, après cette fusion, les premiers mois de cohabitation entre les deux clubs et les débuts d’un tout nouveau noyau, on peut déjà être très fier d’être en lice pour le tour final. On a eu une très longue traversée du désert en fin d’année civile, et peu de gens nous pensaient capables de faire cette remontée. Donc oui, le fait d’être au tour final est un très bon point et une grande satisfaction. Maintenant on reste compétiteur. On ne se suffit pas d’un objectif atteint, on veut aller plus loin.

Après un premier tour compliqué, vous avez émergé dans la seconde partie de saison. Quelles sont les clés de ces changements?

A.C.: Nous avons eu pas mal de soucis au niveau de l’effectif et des difficultés à aligner plusieurs fois d’affilée le même onze de base. Nous n’avons pas été épargnés par les blessures et c’est certainement, en grande partie, ce qui a créé notre irrégularité du premier tour. Une fois tout le monde de retour à 100%, on a directement vu que nous étions une équipe qui avait sa place au sein du Top 5. Il ne faut pas oublier que le groupe a connu pas mal de changements l’été dernier, il fait aussi que la sauce prenne.

I.E.O: Le déclic est arrivé au moment du limogeage de Tibor. Nous n’avions et n’avons rien contre lui. Mais il fallait du changement à ce moment-là, il fallait trouver le moyen de créer des liens entre les ex-tubiziens et les ex-brainois et ça notre coach actuel l’avait parfaitement compris et a investi énormément d’énergie dans cette osmose, avec le succès qu’on lui connaît depuis. Il réussit à mobiliser tout le monde vers le même objectif.

La RUTB a déjà dominé Rebecq deux fois cette saison. Jamais deux sans trois?

A.C: Ce genre de chose n’existe pas dans le foot. Chaque match est différent et a son lot de surprises. Lors des deux premières confrontations, la victoire s’est jouée à peu de choses et cela sera encore le cas ce soir, j’en suis convaincu.

I.E.O: Il ne faut surtout pas croire que tout est fait et que la tâche sera simple parce qu’on a déjà gagné deux fois. Ce soir, tous les compteurs seront remis à zéro, on repart pour une rencontre à 50-50 et même si nous sommes confiants, il y aura fort à faire.

En quoi cette rencontre du tour final est différente que celles en championnat?

A.C: Ce soir sera une rencontre éliminatoire. On n’aborde donc pas le match de la même façon qu’en championnat. Bien que le dernier match de championnat ressemblait déjà à la rencontre de ce soir au niveau du contexte «éliminatoire», finalement on sait que tout va se jouer sur une rencontre. Il faut donc la jouer pour la gagner, comme nous le faisons pour chaque match depuis le début de la saison

I.E.O: Oui évidemment. La victoire est primordiale dans ce contexte. La rencontre ne va peut-être pas se jouer de la même façon que les précédents. On assistera probablement à une rencontre encore plus fermée qu’à l’habitude, dans lequel les équipes ne voudront pas trop vite se livrer.

Quelles seront les clés de la rencontre?

A.C: Je ne vais pas le dire ça! (rires) On connaît très bien notre adversaire, tout comme notre adversaire nous connaît. On sait les points forts à bloquer et quels points faibles seront à exploiter. Maintenant on prépare souvent beaucoup de plans et de tactiques en avant match, mais la réalité du terrain est la seule vérité. Quoiqu’il arrive, dans ce genre de match, l’équipe la plus forte l’emportera.

I.E.O: La mentalité et la prise de risque seront les éléments qui feront émerger une des deux équipes. Nous sommes assez matures que pour gérer ce genre de match. On reste confiant, sans pour autant ne pas être concentré sur l’enjeu.

Que pouvons-nous attendre de votre équipe dans ce tour final?

A.C: Énormément d’envie et de motivation. On mettra nos valeurs et nos principes sur le terrain. On sait que la tâche ne sera pas simple, mais on tentera de prendre le maximum de plaisir et surtout rendre le club fier de ses joueurs.

I.E.O: Le comité a fait un énorme boulot pour que le club obtienne la licence. Il ne faut pas que tout ce travail soit gâché. On aura à cœur de montrer sur le terrain que nous sommes à la hauteur des ambitions du club. On a les capacités pour aller chercher la D1, on doit le prouver.

L’avis des coaches

«Rebecq doit mourir sur le terrain»

Pour Luigi Nasca, on repart d’une page blanche pour la rencontre de ce soir. " La pression n’est plus sur nos épaules. La semaine dernière nous devions gagner, et nous avions cette pression. Face à nous, nous avions une équipe qui pouvait se contenter d’un partage et qui a cassé le jeu, gagné du temps et mis un faux rythme dans la rencontre. Nous n’avons pas su garder nos nerfs et nous l’avons payé cash. Ce soir, on redistribue les cartes. De notre côté, au-delà de vouloir nous racheter du week-end dernier, on doit être prêt à mourir sur le terrain pour récompenser les efforts des dirigeants qui croient tellement en nous, qu’ils se sont donnés corps et âme que pour décrocher la licence. "

Nasca pourra compter sur le retour de son centre-avant Moussa Traore, absent le week-end dernier.

Le noyau: Dewolf, De Reymaeker, Devel, Delaunois, Piret, Contino, Delsanne, Galvez Lopez, Mpumbulula, Cordaro, Laurent, Bova, Demolie, Depotbecker, Bailly, Baillet, Camargo, Wallaert, Traore.

Tubize se méfie de la bête blessée

our Mohamed Bouhmidi, coach de la RUTB, les choses sont claires: l’équipe qui aura le pus d’envie, gagnera. " Il n’est pas fou de penser qu’on va repartir sur les bases d’un match aussi fermé et intense au niveau de l’impact physique et des duels que le week-end dernier. Au-delà de l’enjeu, cela reste un derby où on sait qu’aucune des deux équipes ne fera de cadeau. Maintenant nous restons sur une prestation sérieuse et solide la semaine dernière. Tout au long de la saison, les deux clubs se sont toujours tenus de près. Donc cela reste du 50-50, bien qu’en évoluant à domicile, je donne un léger avantage à Rebecq ."

Migliore, victime d’un coup lors de la rencontre du week-end dernier, ne s’est pas entraîné pleinement cette semaine. Il est donc incertain.

Le noyau: De Bie, Javorina, Rebere, El Omari, Manoka, Nerinckx, Tardio, Mukendi, Le-Mercier, Patris, Azzouzi, Lkoutbi, Javorina, Garlito, Aarab, Van Onsem, Debole, Michel, Mi