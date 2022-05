Les U23 du TTB vice-champions de Belgique

Les U23 du Triathlon Team Braine participaient dimanche au championnat de Belgique par équipes à Tournai. Adrien Deharre, Bastien Vandermunter, Alexis Moreno, Gabriel Zaoudi et Ismaël Béfayt étaient alignés sous les couleurs brainoises. " Cela se déroule sur 750 m en natation, 20 km à vélo et 5 km en course à pied. Les membres d’une même équipe doivent toujours être ensemble. Ils ont la possibilité de terminer à cinq. Les équipes pouvaient aligner sept triathlètes. Comme nous étions six, nous ne pouvions que laisser un des nôtres derrière. Le principe de la course est d’être solidaires. Nos six engagés ont terminé ensemble ", signale Luis Del Solo, président et coach du club brainois.