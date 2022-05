Les personnalités mobilisées pour le Télévie au golf de Waterloo

En effet, avec 18 équipes de 4 joueurs, la liste des départs affichait complet avant d’entamer cette compétition qui se jouait sous la forme d’un "2 Best Balls of 4". Parmi les invités de marque, les organisateurs ont pu compter sur la participation active de toute une série d’ambassadeurs de haut vol pour cette initiative caritative. "À titre d’exemple, citons l’équipe composée par les frères Jean-Michel et Philippe Saive et par les frères Olivier et Christophe Rochus, tous deux devenus professionnels de golf après leur carrière tennistique. L’équipe formée par Michel Preud’Homme, Bruno Taloche, Benjamin Deceuninck et Philippe Lacourt avait également fière allure. Sans oublier toutes les autres personnalités que nous tenons à remercier pour leur disponibilité et leur participation active" , se félicite Philippe Gheeraert.

Au moment du décompte des points, c’est l’équipe composée de Michel et Johan Vervekken, Sven Cool et Nico Hellebaut qui s’est finalement imposée devant le quatuor formé par le double duo des frères Saive et des frères Rochus et l’équipe composée par Michaël et Quentin Rouyer, David Grégoire et Christophe Gardinal.

Lors de la remise des prix, Nadia Vannieuwenhuijsen, conseillère principale en Droit Social chez Traxio, a remis un chèque d’une valeur de 10555,11 € au Professeur Pierre Sonveaux, Directeur de Recherche au FNRS. "Je suis infiniment reconnaissant à toutes les personnes, qui de près ou de loin, se sont personnellement investies dans l’organisation de cette compétition au profit de la recherche contre le cancer. Il n’y a pas de miracles: c’est la conjugaison de tous les efforts, quels qu’ils soient, qui permet d’année en année de lutter plus efficacement contre le cancer, de mettre au point de nouveaux traitements et de sauver des vies" , a-t-il confié.

Et Didier Perwez, président de Traxio, de conclure: "Je tiens à remercier tous les participants, l’ensemble des membres du comité d’organisation, les équipes du Royal Waterloo Golf Club et tous les sponsors qui ont soutenu cette initiative. Sans leur investissement personnel et leur soutien financier, cet événement au profit du Télévie n’aurait jamais pu avoir lieu. Toutes nos félicitations vont aux vainqueurs du jour qui ont rentré des scores fantastiques et, last but least, un grand coup de chapeau à Allan qui peut être particulièrement fier de son engagement indéfectible au profit du Télévie et de la recherche contre le cancer depuis tant d’années."