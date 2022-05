Le Wash, dégoûté, a un pied en Promotion

L’équipe se retrouve dans de sales draps vu ce qui se passe plus haut puisque la relégation de deux formations francophones de D2 a comme conséquence un second descendant en D1 LFH. "On est contraint de tout gagner, d’abord ce week-end à United, puis contre Tubize et Tournai, et miser sur des défaites de Kraainem. C’est encore possible mais ça ne dépend plus de nous et on espère un coup du sort. Il faudra jouer à fond et être à 100%."

De son côté, Tubize est mathématiquement sauvé suite à son succès 39-16 contre United Brussels. "On s’est bien repris après la déconvenue contre Tournai et on s’est définitivement rassuré , sourit l’entraîneur, Jean-Jacques Barbier. Notre adversaire a tenu le coup un quart d’heure puis on l’a atomisé avec un 24-1. Les joueurs ont été sérieux de bout en bout et il y a eu 12 buteurs différents."

Les Waterlootoises deuxièmes?

Les filles du Wash ont encore une chance de terminer deuxièmes en cas de victoire ce week-end face à Liège. "Notre première mi-temps à Tournai ne fut pas des meilleures mais c’était mieux en deuxième et on est passé au-dessus (16-29) , indique le coach, Baudouin Brasseur. Même si ce sera difficile car Liège aimerait remonter en D2, les filles sont motivées pour les battre car on aurait pu y arriver à l’aller."