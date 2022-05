Quarts temps: 27-12, 20-22, 26-25, 25-17.

SPEEDY MSG: Lecat 7, Tshiama 6, Delacharlerie 5, De Greef 7, Litt 2, Th. Vriamont 12, G. Vriamont 20, Montoisy 10, Fontaine 7.

David Piron manque à l’appel du côté du Speedy pour cette première manche des demi-finales des play-off. Le début de match n’est pas vraiment favorable aux Guibertins. Nicolas Neskens, l’ancien Waterlootois (26 points dans ce match), est déjà chaud boulette pour faire mal sous l’anneau.

Après dix minutes (27-12) les Guibertins sont déjà contraints de courir après le score. Et cela va durer tout le match. " Nous avons vraiment eu du mal à contenir Nicolas Neskens et cela a fatalement libéré ses équipiers qui ont connu une belle réussite aux shoots, regrette Alex Sempels, le coach du Speedy. Le score final est un peu sévère mais cette défaite, on la doit surtout à notre mauvaise entrée en matière dans le premier quart. On espère faire mieux que cela samedi, chez nous et cette fois abordé le match tout de suite. Je pourrai compter sur David Piron, dont l’absence s’est cruellement fait sentir dans ce premier match."

Grégoire Litt, le capitaine du Speedy, revient lui aussi sur ce premier match et préface déjà la seconde manche, ce soir à 20h, à la salle Jean Moisse de Mont-Saint-Guibert. " C’est vrai que Nicolas Neskens a fait un tout gros match. Surtout en première mi-temps, reconnaît le capitaine du Speedy. Mais ses équipiers Wilmus, Djedaoudi et le banc d’Anciens 13 ont connu une belle réussite aussi. Samedi, on devra jouer un peu plus intelligemment sur Nicolas. On ne lui laissera plus 10 centimètres comme on l’a fait. Il aura beaucoup moins d’options. Il faut reconnaître que nous n’avons pas été assez durs et solidaires en défense. Par contre en attaque, on met 78 points, ce qui n’est pas mauvais en soi. David Piron nous aurait fait du bien mais samedi, il sera là. C’est une rotation en plus et comme il est en forme. Samedi, ce sera une autre histoire, un autre match. On joue chez nous et chez nous sur notre grand terrain, nous n’avons été battus que deux fois cette saison, par Uccle Europe et United Woluwe. On peut le refaire, j’en suis persuadé. Certes, ce second match sera plus équilibré. On sait qu’on peut le gagner comme nous l’avons déjà fait en championnat. La victoire d’Anciens 13 dans le premier match est somme toute logique. C’est le premier match, ils jouent chez eux. C’est un avantage. Mais on sait que si nous voulons aller plus loin, on devra gagner chez eux. Tout risque de se jouer sur un seul match et c’est l’équipe qui gérera le mieux ces émotions et son jeu qui passera. Je suis persuadé que nous avons toutes nos chances pour qu’il en soit ainsi. On a ce qu’il faut dans l’équipe pour le faire et prolonger notre parcours."

Si les Guibertins s’imposent ce samedi, ils joueront la belle, lundi à 20h, à la salle Amal Amjahid.