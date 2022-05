Le Brabançon Lionel Taminiaux vainqueur sur les 4 Jours de Dunkerque :

Et une quatrième étape que le Brabançon n’avait pourtant pas spécifiquement ciblée au moment d’éplucher son livre de route. "Avec l’équipe, nous songions prioritairement à la journée de samedi et cette étape reine autour du Mont Cassel. Mais quand une occasion se présente… En franchissant la ligne, je ne pensais pas avoir gagné et croyais sincèrement qu’Aniolowski de chez Bingoal m’avait sauté sur la ligne car c’est un spécialiste des remontées dans les derniers mètres et que je n’avais pu faire un bon jump car j’étais à bout de forces. Mais c’est tout de même passé (rires)! Cela va me faire un bien fou pour aborder une période qui me convient traditionnellement bien. Lors des mois de mai et de juin, j’engrange souvent de bons résultats et ouvrir cette fenêtre avec un succès, c’est évidemment excellent pour la confiance! J’ai déjà une victoire en poche et tout ce qui viendra désormais derrière constituera un joli bonus."