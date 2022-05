À 18 ans, Maxime Deloyer, membre de la Casa de Padel à Genval depuis son ouverture en 2019, a de grandes ambitions pour se faire un nom dans ce sport largement dominé par les Espagnols et les Argentins mais en plein boom chez nous. "Je voudrais devenir le premier Belge à entrer dans le top 100 mondial et je rêve d’un jour atteindre le top 50 , avoue-t-il. Mon autre objectif est d’intégrer l’équipe nationale belge. Avant, on me trouvait sans doute trop jeune mais là, je commence à faire mes preuves."

Ancien très bon joueur de tennis, 3ebelge chez les moins de 12 ans, ce jeune Bruxellois a raccroché la raquette à l’adolescence. "Comme j’étais trop fort pour ma catégorie d’âge, je ne pouvais jouer que chez les adultes en tournoi et je me prenais des raclées tout le temps. Ça m’a dégoûté et j’ai arrêté pour me lancer dans le padel. Je m’entraînais à la Casa 3 à 4h par jour jusqu’à ce que je parte à Madrid" , raconte le jeune homme.

Aux côtés des n° 1 mondiaux

Depuis janvier, Maxime Deloyer s’est vu offrir l’opportunité de parfaire son padel en Espagne, le temple de ce sport. "Suite à un accord conclu par Patrick Michaux entre la Casa et l’académie M3 de Madrid (Lire ci-dessous), je m’entraîne environ deux semaines par mois dans ce centre où évoluent les meilleurs joueurs du monde."

Outre une dizaine de joueurs du top 50, les numéros 1 mondiaux actuels, Alec Galan et Juan Lebron s’entraînent quotidiennement au sein de cette académie madrilène, renommée mondialement. "J’ai eu l’occasion de taper la balle un peu avec Lebron, c’était juste incroyable. En règle générale, le niveau est tellement supérieur à ce qu’on a ici. Même entre un joueur du top 20 et le numéro 1 mondial, il y a un monde de différence." Un constat que peut faire le public belge cette semaine au Brussels Padel Open, à Tour & Taxis, où les meilleurs joueurs du monde sont réunis jusqu’à dimanche. "Au niveau de la vitesse d’exécution des volées, de la qualité défensive, de la régularité, des sorties de cages, les Espagnols sont tellement plus forts que nous."

Clément Geens, son partenaire à l’étranger

C’est précisément cette qualité de jeu que le jeune homme va chercher à Madrid. "Là où j’ai le plus progressé pour l’instant, c’est au niveau de la régularité et du rythme. En Belgique, on joue beaucoup plus lentement en on fait plus de fautes. Mis à part quelques ajustements, ils ne s’attardent pas trop sur la technique en Espagne mais surtout sur la régularité."

En à peine quatre mois, Maxime Deloyer ressent déjà très fort les effets de cet apprentissage. "En interclubs, avec mon partenaire Arnaud Destrebecq, nous sommes récemment parvenus à battre Clément Geens alors qu’il est quasiment intouchable et qu’il n’a plus perdu un match en Belgique depuis un an.Cela prouve que mon niveau évolue de semaine en semaine" , se réjouit-il.

Le Waterlootois Clément Geens, meilleur joueur belge, qui, associé à Jérôme Peeters, a d’ailleurs joué mercredi soir pour la première fois de sa carrière dans un tableau final du World Padel Tour grâce à une wild card attribuée par les organisateurs. Une expérience également vécue par l’Ottintois François Azzola malgré des défaites assez sèches au premier tour pour les Brabançons.

"Le plan, maintenant, c’est que j’aille jouer des tournois à l’étranger pour faire évoluer mon ranking mais il faut avoir le niveau pour rentrer dans les tableaux. Je n’avais pas vraiment de partenaire donc Clément a proposé de m’accompagner pour essayer de gagner mes premiers points. Nous partons lundi à Doha" , conclut le jeune homme qui sera associé à Jérémy Gala cette saison pour les tournois en Belgique.