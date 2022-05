En P1 messieurs, United Woluwe monte en R2, BC Genappe Lothier et Runners descendent en P2. Le Canter Schaerbeek descend de R2 et complète la série P1. La Cordiale et Royal montent directement en P1. Les play-off de P2 qui concernent notamment Braine-le-Château et Argentine doivent pourvoir à un éventuel montant supplémentaire. Au niveau de la P3, Saint Augustin, Runners, École P1 et Braine 2001 montent directement en P2. Un tour finale des seconds des différentes séries est programmé afin de désigner un ou plusieurs montants supplémentaires.

Niveau descente, OLL Night, ASA St-Hubert (deux équipes), Auderghem, École européenne, Auderghem, Berchem, Dylois Wavre et Canter descendent en P3.

Chez les dames

Il n’y a pas de play-off. Le Canter Schaerbeek monte de P1 en régionale 2. United Woluwe et le BC Genappe Lothier, qui a déclaré forfait pour son match de barrage en R2, descendent en P1. FBI et Canter Schaerbeek montent en P1. Le Rebond Ottignies a décliné la montée de son équipe championne en P 2, car le club a déjà une équipe en P1. Dylois Wavre descend en P2, après une première saison au sein de l’élite provinciale. Les dames de Waterloo et de l’ASA St Hubert montent de P3 en P2. Auderghem et Berchem descendent en P3 et des matches de barrage doivent encore déterminer qui les accompagnera. Cela se jouera entre Braine-le-Château, Nivelles ou l’Éclair.