Anton Béfayt décroche le titre francophone

La compétition se déroulait sur 500 m en natation, 10 km à vélo et 2,5 km à pied. L’épreuve de natation se déroulait en carrière. " J’ai pris un peu d’avance en natation. Deux coureurs néerlandophones m’ont rejoint sur la course à vélo. Je suis sorti en tête à l’issue de la deuxième transition. Ils ne sont plus revenus sur moi."

Il avait une belle avance sur son plus proche poursuivant. " J’ai terminé en 36'16'', avec 45'' d’avance sur le deuxième ."

Le vice-champion francophone est le Rixensartois Ben Douglas, quatrième au général. Il termine en 39'35''.

Anto Béfayt ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. " Après cette première course importante, mon objectif est de remporter le championnat de Belgique le 26 mai à Izegem."