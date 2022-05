La NewTeam de Braine-l’Alleud signe une première belge historique

Une compétition officielle au cours de laquelle les Brainois ont impressionné, remportant tous leurs matchs par au moins trois buts d’écart. Pour s’offrir au passage le premier succès belge dans une compétition internationale de beach soccer. "En demi-finale, nous l’avons emporté 9-2 contre Benidorm alors qu’en finale contre Marseille, le score était de 4-1 et aurait pu être plus lourd sans les prouesses de leur gardien. C’est la première fois qu’un club belge gagne un tournoi international. C’est d’autant plus beau que nous y avons ajouté la manière mais aussi que des joueurs venus d’autres clubs belges nous avaient rejoints pour l’occasion. Preuve que l’entraide entre clubs belges est désormais devenue une réalité."

La NewTeam a aussi pu bénéficier sur l’expérience de trois joueurs espagnols venus renforcer leurs rangs, comme le permettait le règlement. "J’avais rencontré la délégation espagnole cet été et notamment le capitaine de l’équipe d’Espagne, Javi Torres. Nous avons discuté d’un partenariat pour mettre le beach soccer belge en avant, le faire progresser et le faire rentrer parmi les meilleures équipes européennes. Cela s’est concrétisé sur le terrain ce week-end puisqu’il faisait partie de l’équipe avec deux autres joueurs espagnols."

Une présence qui a tiré tout le groupe vers le haut. "Bien sûr il y avait les trois joueurs espagnols mais les joueurs belges ont été très présents. La preuve, chaque joueur a marqué au moins un but. Il y avait une belle complicité et une belle complémentarité entre Belges et Espagnols. Les Espagnols ont d’ailleurs été très surpris par la rapidité à laquelle les Belges ont assimilé les consignes."

De bon augure avant la Coupe d’Europe prévue d’ici un mois à Nazaré. "Le travail porte ses fruits, notamment celui des joueurs qui ont pu pratiquer le beach soccer indoor durant tout l’hiver. Ces joueurs ont assimilé plus rapidement que les autres les consignes preuve que le travail est bénéfique. À Nazare, la Belgique enverra sept équipes différentes, de quoi en faire la plus importante délégation sur place. C’est la preuve que l’engouement général grandit en Belgique."