La Hulpe battu après 15 victoires de rang, l’ASUB de retour au premier plan

De son côté, le ROC Ottignies s’est imposé sur le fil contre Frameries: 21-20. "Après une bonne entame, on a leur a donné le bâton pour nous faire battre mais malgré leur retour en fin de match, on a réussi à gagner là où l’on aurait failli avant et à 13 contre 15, apprécie le coach, Sébastien Guns. Ça fait du bien de renouer avec la victoire après un mois compliqué."

Si Oudenaarde est forfait ce week-end, le dernier match aura lieu le 22 mai à Boitsfort.

L’ASUB, six ans plus tard

Après six ans d’absence, l’ASUB Waterloo a validé son retour en play-off grâce à son succès 38-0 à Liège. "C’était un match important pour les deux équipes car eux jouaient leur maintien, et on a réussi à marquer quand on a été dans leurs vingt-deux , analyse l’entraîneur, Jonathan Grenon. Le premier objectif est atteint et on va monter crescendo en terminant face à deux concurrents directs. Pour ce week-end, Soignies sort d’une perf' contre La Hulpe et nous avait battus de 8 points à l’aller alors qu’on n’était pas au complet. On devra être fort et se mettre dans la peau d’un favori."

Chez les filles, La Hulpe reste en tête avant la clôture de la phase régulière. "L’opposition n’était pas très compliquée à Louvain (22-65) malgré une équipe amputée d’un tiers de nos joueuses , note Alex Palacci. On n’attend rien du dernier match contre Gand et on espère que des filles seront rétablies pour les play-off, le 21 mai."