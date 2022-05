Tour final P3B: Waterloo B quand même favori à Clabecq?

Les Waterlootois doivent finalement leur participation au repêchage de leur équipe première en P2 et seront dépendants de ce qui se passe plus haut. "Notre saison se résume à un challenge, ce match-ci sera un défi de plus, et on va tout faire pour le passer avant d’enchaîner sur les autres matches , souligne l’entraîneur, Carlos Dias. Le but est d’aller au bout mais, sur un match, c’est quitte ou double."

Au niveau du tirage, "de tous les scénarios possibles, celui-ci est le plus défavorable car Clabecq est l’une des équipes nous ayant fait le plus mal lors de nos deux premières confrontations. Leur terrain reste aussi l’endroit où l’on avait connu notre premier match difficile cette saison, mais on a la chance de pouvoir compter sur des joueurs ayant cette capacité à s’adapter."

L. Tonduer, Ngoy et Da Silva sont blessés.

Selon Luigi Bruno, "une chose est sûre, c’est que Waterloo sera favori ce dimanche car ils nous ont battus deux fois en championnat. Chez nous, on était en période Covid et il nous manquait beaucoup de joueurs (2-3), et le fait d’avoir commencé le match avec trois-quarts de retard là-bas nous avait un peu déstabilisés (2-1). Je pense que ça va être serré mais on joue chez nous, on est allé à Porto en laissant cinq titulaires au repos, et on sera au complet."