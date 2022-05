Les équipes du BW en P3C n’ont pas brillé cette saison

C’est une déception, comme le classement final des autres représentants du BW. On ne parle pas ici du superbe titre décroché par Stéphanois ni de RixensartB qui termine à une huitième place mitigée par rapport aux saisons précédentes mais bien des équipes B de La Hulpe, Villers, Huppaye, Ottignies et Walhain qui occupent cinq des six dernières places du classement. Faire pire aurait été difficile.

Hormis le titre de l’Excelsior que nous avons déjà largement évoqué, on passe ci-dessous en revue le bilan de la saison des autres équipes du BW.

Le bilan des équipes du BW

Wavre-Limal B (4e – 59 pts)

"On ne participe pas au tour final et c’est la mauvaise surprise de cette fin de saison , regrette Mohamed Riani. C’est dommage et il aurait été bien d’avoir une équipe du BW parmi les Bruxelloises. Il nous manque la cerise sur le gâteau d’une bonne saison car on croyait en ce tour final où l’on avait des revanches à prendre."

Maintenant, la saison des Limalois est belle. " Le bilan général est satisfaisant. On a proposé un beau football et au niveau mathématique, les chiffres sont bons, même si en toute modestie ils auraient pu être meilleurs."

Mohamed Riani poursuivra avec son groupe la saison prochaine. "Il devrait y avoir peu de changements dans le noyau, même si certains vont monter en P2."

Rixensart B (8e – 50 pts)

Pour Rudy Guns, "on aurait pu faire mieux cette saison. On a eu beaucoup d’absents et cela nous a fait du tort. On comptait aussi sur trois joueurs qui nous ont lâchés et on a été trop irréguliers."

Mais l’avenir s’annonce positif avec Lorenzo Richiusa comme nouveau T1 et Rudy Guns qui restera comme T2. "Avec les jeunes, cela va aller mieux. On vient de disputer un bon match amical face à Mont-Saint-Guibert, on l’a emporté 7-2, et les perspectives sont encourageantes."

La Hulpe B (12e – 36 pts)

"On a eu du mal à démarrer notre premier tour et la collaboration avec la P2 n’était alors pas optimale , observe Arnaud Lambert. Les jeunes sont ensuite montés en puissance avec plus de maturité et les résultats ont suivi au deuxième tour. Des joueurs sont montés pour sauver la P2 mais l’ambiance est restée bonne et si on avait fait un premier tour plus correct, on aurait terminé dans un Top 8 qui nous aurait mieux convenu."

Le coach sera toujours en place la saison prochaine mais il perd Antoine Aifa, Damien Wiame, Hugo Pilotte et Aurélien Lambert qui feront partie du noyau de la P2. "On cherche à se renforcer avec quelques tests, on joue Boitsfort en amical ce week-end et cela prend forme."

Villers B (14e – 32 pts)

Un changement d’entraîneur et un deuxième tour compliqué entaché par deux forfaits font que la saison de Villers est négative. L’équipe était capable de beaucoup mieux et le comité a décidé de revoir sa copie pour la saison prochaine. Des anciens partis à Stéphanois vont revenir au bercail pour encadrer et apporter leur expérience aux jeunes joueurs.

Huppaye B (15e – 25 pts)

Gardien et capitaine de l’équipe, Christopher Duchêne parle d’une saison "décevante, clairement en dessous de nos objectifs. C’est dû à un manque de sérieux aux entraînements et d’implication. D’un autre côté, on peut être fiers d’avoir été au bout et d’avoir intégré des U19. C’est bien pour l’avenir de l’équipe."

Un avenir qui ne se fera finalement pas avec Olivier Noël mais bien avec Benoît Plompteux. Le club maintiendrait deux équipes P3.

Ottignies B (16e – 9 pts)

"En terminant avant-dernier, on ne peut pas être content de la saison , assure Gustave Mugabé. Elle fut spéciale car les résultats étaient bons en fin d’année avec un bon noyau mais j’ai ensuite perdu des cadres et sans ma colonne vertébrale, on a eu droit à un second tour plus délicat."

La suite se fera sans le coach. "Je ne sais pas non plus si le club conservera deux P3. On a en tout cas évité d’accumuler les forfaits en cette fin de saison en jouant des matches à dix et même à neuf pour que le club puisse avoir le choix."

Walhain B (17e – 7 pts)

Le bilan est décevant. "On s’attendait à beaucoup mieux, à jouer dans le milieu du classement , regrette Andy Collée. On s’est sans doute vu trop beaux pour une première saison et je n’ai jamais eu un noyau complet. On a aussi évolué dans une des séries P3 des plus relevées mais cela a fait mûrir les joueurs qui ont appris beaucoup de choses."

Andy Collée poursuivra son travail la saison prochaine. "Le noyau prend forme, même si on recherche encore un gardien. Le rêve pour tout le club serait que l’autre P3 monte en P2 et que l’on puisse basculer en série D."