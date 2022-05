Ittre termine sixième d’une saison de reconstruction. "Je suis un peu déçu de ne pas disputer le tour final mais ça ne s’est pas joué sur les deux derniers matches et l’effectif était de toute façon trop court car il fallait faire appel à des jeunes dès qu’on avait deux blessés. Pour ma part, il n’y a pas de regret car j’ai vu ce qu’il y a à faire et on travaille afin d’avoir un effectif plus complet pour recommencer" , indique Gaëtan Sempoux (T1).

D. Delestienne, Baeyens (ES Braine) et S. Delestienne (arrêt) s’en vont. "Il y aura des retours, de nouveaux joueurs et des jeunes sur lesquels le club compte."

Braine-Waterloo

L’AFC aura alterné les hauts et les bas. "Même si on espérait figurer plus haut dans le classement, c’est quand même positif vu les circonstances du deuxième tour avec les nombreuses blessures, et on termine à deux points de la septième place , remarque Fabrice Deman (T1). Le groupe a bien progressé, des individualités sont sorties du lot et, le gros point positif, c’est l’ambiance au sein d’un groupe uni."

Verpoten (Ohain B), Roos, Lancelle (Abssa) et Delhaye (arrêt) sont sur le départ. "On va recruter trois joueurs de Braine-le-Château et on fera monter des jeunes. En attendant, on s’entraîne jusque mi-mai."

Ophain B

Le deuxième tour a été très prometteur pour la suite. "On est très content du résultat sur une demi-saison car on a réussi à sceller le groupe avec des anciens et des jeunes dans une superbe ambiance , apprécie Michaël Ervier (T1). Mis à part deux anciens, tout le monde reste et là, on table sur une saison complète. Dre plus, les U17 ayant déjà goûté à la P3 sont prêts à poursuivre le projet."

Liégeois (RAAL) et Sanchez (Clabecq) s’en vont. Rayon arrivées, il y a deux joueurs de Braine-le-Château et les retours de deux jeunes. Un dernier entraînement est prévu la semaine prochaine. Reprise vers le 19 juillet.

Waterloo Lion’s

Première saison complète pour le club. "Il y avait pas mal d’interrogations au départ et si on a eu dur à certains moments au premier tour, on a pris des points face à de bonnes équipes de la série là où l’on cédait avant , analyse Alain Nzanza (T1). On est à notre place avec une sacrée évolution des gamins, mais il faudra surtout travailler l’efficacité."

Yannis Amunga (17 ans) arrive d’Ophain. "On ne va pas bouleverser le groupe car on veut faire progresser nos jeunes et notre philosophie n’est pas d’aller chercher 7 ou 8 joueurs, mais il y aura des renforts dans chaque ligne par rapport aux manquements."