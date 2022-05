Profondeville a remporté la première manche: 75-68. Les Namurois ont pu compter sur le soutien de leurs nombreux supporters. Après avoir pris une première avance grâce à un Degey (19 points) dans la raquette nivelloise, Nivelles s’est contenté d’envoyer des missiles sans guère de succès (9-4). Seuls Ndozi-Miala et Kaminski permettaient à Nivelles de rester dans le coup (23-15 à l’issue du premier quart temps).

Petit à petit, Nivelles ajustait sa mire et Charly Navez et Axel Bizet atténuait l’écart à -6 (34-28), mais Profondeville, qui buttait sur la bonne défense de zone de Nivelles, ne cédait pas et les deux équipes atteignaient la pause sur la marque de 40-31 au repos.

Au retour des vestiaires, les Nivellois remontaient sur le terrain le couteau entre les dents. Ils signaient un 2-8 d’entrée de jeu pour faire 42-39 et passaient même devant pour la première fois de la rencontre (50-52). Mais sublimé par ses supporters, Profondeville répliquait pour reprendre le large (58-52 à l’issue du troisième quart temps).

Nivelles ne baissait pas les bras et accélérait le jeu dans le dernier quart temps. Les Mosans ne pouvaient pas suivre le rythme et c’était 68-68 partout. Degey, assurément l’homme du match, du côté de Profondeville récupérait alors un rebond pour faire 70-68. Nivelles, épuisé par tous ces efforts, gaspillait alors ses dernières possessions pour revenir au score. Profondeville donnait le coup de grâce et remportait cette première manche (75-68).

Émilien Carion, le coach de Nivelles, sortait de celle-ci avec un sentiment mitigé. "On perd le premier match de 7 points. Ce n’est pas vraiment Profondeville qui le gagne. C’est un peu de notre faute si on le perd. Pour deux raisons. La première nous avons commis des petites erreurs et nous les avons payés cash à chaque fois. La seconde, de nouveau le nombre de joueurs disponibles ne permet pas de faire des rotations suffisantes et nous sommes donc moins efficaces car je n’ai pas toujours des joueurs frais sur le terrain. Cela peut expliquer certaines choses, nos pertes de balle notamment. Personnellement, je suis cependant très fier de mon équipe. Mes gars se sont battus comme des chiens jusqu’au bout. Je suis déçu, comme eux d’avoir perdu. Mes gars ont pourtant fait le maximum mais ils n’ont pas été payés de leurs efforts."

«On n’a rien à envier à Profondeville»

Pour le coach nivellois, la différence s’est faite au physique et l’accumulation des derniers matches pour atteindre ces play-off explique aussi le manque de fraîcheur de son équipe. "Profondeville a joué très dur, au physique, avec la réussite. Profondeville a fait un bon match aussi et c’était un peu compliqué pour nous, car la réussite nous a un peu boudés en début de rencontre. Mais on n’a rien à envier à cette équipe. Il y a un match retour. Ce sera différent, nous sommes chez nous, avec nos supporters. Quand on perd de 7 points, il y a des petites choses des petits détails qui font la différence. Pire, ces détails-là ont de l’importance au décompte final. On doit y être attentif ce vendredi."