Quart-temps: 30-20, 23-16, 11-20, 12-12.

BRAINE-LE-CHÂTEAU: 10x3, 17/21 LF, 33 ftes. Delheusy 5 (1x3), Detienne (-), RONSE, SOMERS 2, Lefever 5 (1x3), Ghyselings 10, Dauwe (-), Dubois 15 (3x3), MARCELIS 13 (2x3), Gossieaux, DOOMS 12, RONGE 14 (4x3).

ARGENTINE: 5x3, 25/48 LF, 24 ftes. HERAUT 3 (1x3), N’Kashama (-), Dufour 3, Lefever 4, VINX 13 (3x3), Lacroix 26, DUBOIS 4, Henrion, TOUSSAINT 12 (1x3), Huygen, MULABA 3, Alcocel (-).

Presque 2h15 de match, 57 fautes sifflées dont des fautes techniques, des fautes antisportives et deux adversaires qui n’ont jamais rien lâché. En tête de bout en bout, Braine-le-Château est sorti vainqueur de cette demi-finale aller des play-off de P2 hachée à souhait.

Le coach Stevens se méfiait des shooteurs argentins qui arpentent la périphérie, c’est l’intérieur Lacroix qui lui causera beaucoup de soucis tout du long.

"On fait une toute grosse première mi-temps. On prend Argentine à la gorge directement, on ne leur laisse rien. On parvient à canaliser Toussaint mais Lacroix nous fait mal tout le match avec déjà 19 points en première mi-temps" , renseigne le coach brainois.

Malgré ses incursions dans la raquette, les lancers obtenus en percussion, l’intérieur la hulpois était un peu seul. En face, le collectif castellobrainois avait répondu aux attentes de son coach: du rythme, de la vitesse en transition, de la rapidité pour faire voyager la balle et de l’alternance dans le jeu pour fatiguer l’opposition. À la mi-temps: les locaux étaient sur une voie royale: 53-36.

Reposée, l’Argentine faisait parler son métier après la mi-temps. Braine-le-Château n’inscrivait que trois paniers de plein au Q3. L’Argentine revenait sous la barre des dix unités à 64-56 (30e). Après un ultime coup de chaud (69-64 à la 35e), BLC remportait logiquement la mise.

"La deuxième mi-temps a été un peu gâchée par le nombre de fautes. Mais voilà la victoire est méritée, on a mené du début à la fin" , ponctue Franck Stevens.

Rendez-vous vendredi

Le retour a lieu à La Hulpe ce vendredi (20h). Une belle éventuelle est prévue mardi prochain. Quatre équipes (BLC – Argentine, Fresh Air – École Européenne qui se déroule ce jeudi) sont engagées en play-off de la P2 pour une éventuelle montée en P1.