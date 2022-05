SC Jodoigne

Les stats du SC Jodoigne sont excellentes. "On n’a pas perdu de point chez nous, on a la meilleure attaque, la meilleure défense et gagné deux tranches , note Martin Dehut (T1). C’est frustrant pour Marchal de ne pas être meilleur buteur et c’est le côté moche de la P3 avec ces forfaits, mais la saison n’en reste pas moins exceptionnelle vu le niveau de la série et seulement dix points perdus. Il y aura pas mal de transferts (voir page 1) et la P2 sera une découverte mais on visera la colonne de gauche sans se prendre la tête."

Perwez B

C’est positif pour Perwez B "car on est parti d’une défaite 4-12 contre Walhain il y a deux mois et on pouvait revendiquer une place au tour final sans les accidents contre Huppaye et Stéphanois , signale Hicham Zougagh (T1). Certains (Barragan, R. Corveleyn ou encore Bertrand) quittent le groupe, mon objectif est de travailler avec des jeunes pour les former et, pourquoi pas, viser plus haut que le top 8."

Grez-Doiceau B

Du côté de Grez B, "on peut être satisfait d’une première saison pour les joueurs et pour moi , sourit Sébastien Eggerickx (T1). Je suis un peu déçu car on aurait mérité d’aller au tour final vu le jeu proposé toute l’année, mais le club peut être fier de cette génération future et il est prévu de continuer avec un maximum de joueurs." Le nom du nouveau coach n’est pas encore connu.

Ronvau

Ronvau va mieux depuis l’arrivée de Laurent Godelet. "C’est positif au niveau des points pris, les joueurs ont bien réagi et je suis fier d’eux , indique le T1. Tout le monde reste sauf Lefèvre, Lacourt sera joueur et entraîneur des gardiens, et on aura certainement d’excellents renforts. J’aimerais viser le tour final, mon président prône surtout le beau football."

Leur bilan est mitigé

Beauvechain

L’équipe n’a pas atteint son objectif de Top 5. "Le manque de chance résume notre saison , souffle Jabran Albahtouri (T1). On a très mal commencé par des blessures de longue date et d’autres en cours de route, notamment avant le dernier match crucial à Chastre. Le but sera de faire mieux l’année prochaine en espérant que le malheur ne nous accompagne pas!" Les frères Renaud et Clément Tossens (Meux) arrivent.

Chastre B

Chastre B a vécu un second tour compliqué. "On a perdu beaucoup de joueurs qu’on n’a pas su remplacer , constate Nicolas Bontemps (T1). Au complet, on a montré de belles choses et on aurait dû être dans les 5 ou 6 premiers." L’équipe reste axée sur les jeunes avec Jonathan Fadeur au coaching.

Stéphanois B

Stéphanois B a figuré dans le Top 6. "On a fait un très chouette premier tour avec un groupe au complet puis ça s’est moins bien passé avec beaucoup de blessés , résume Ronald Pigeon qui retourne à Villers, son club d’origine, où il sera T2 de Fred Balan en P2. On aura quand même passé une saison agréable avec un groupe soudé depuis cinq ans."

Les trois-quarts de l’équipe retournent à Villers. Christophe Dubois (T1) monte en P3 avec ses U19 IP.

Jodoigne B

L’équipe a progressé. "On a quand même fait du bon travail depuis deux mois et demi , sourit Johan Grommen (T1). Certains nous disent qu’on a la plus belle équipe de la série, ça fait plaisir d’autant que ces gamins ont effectivement du talent, mais ils sont encore un peu immatures et ont du mal contre des adversaires classés en-dessous. À moi de les faire grandir, des joueurs partent et d’autres vont arriver, et le projet est d’arriver en P2 dans X années."

Le bilan des clubs du bas

Mont-St-Guibert B

L’équipe B va disparaître puisque le club n’alignera qu’une seule P3 la saison prochaine. "On a bien redressé la barre après un premier tour difficile , souligne Jérôme Bulinckx (T1) qui reprendra une équipe de jeunes. Même si ce fut très compliqué au niveau de l’effectif puisqu’on n’a jamais pu aligner deux fois la même équipe, on a quand même passé une saison cool tous ensemble en ayant disputé quelques bons matches, à l’exception du dernier où l’on n’était vraiment pas assez."

Jandrain

Après un bon départ, l’équipe est rentrée dans le rang. "Les résultats n’étaient pas mauvais au premier tour mais à partir de décembre, il y a eu les blessures d’éléments de base qui soutenaient l’équipe alors que le noyau n’était pas immense au départ , explique Alain Boncher (T1). Malgré tout, on n’a jamais été ridicule, on s’en est sorti sans forfait et on n’est pas dans les deux derniers comme annoncé. Le club m’a demandé de poursuivre mais à condition d’avoir un noyau plus élargi."

Incourt

La deuxième partie de saison fut prometteuse "Le bilan n’est pas si négatif que ça et on termine même dans une spirale positive avec un 7/9 , appuie Mehdi Sahnoun (T1). L’ambiance est bonne et le noyau s’étoffe, donc on est impatient de commencer à préparer la nouvelle saison où l’on essayera de titiller les gros clubs. On va garder nos joueurs en renforçant un peu l’équipe, je redeviens T2 comme en début de saison avec Vincent Charlet comme T1, et on va essayer de garder la même dynamique."

Ottignies LLN

L’équipe a vécu une saison très compliquée. "Ce n’est pas terrible au niveau des résultats et il nous a manqué des cadres et de l’expérience , admet Éric Zikonda (T1). Mais, tout n’est pas à jeter à la poubelle car ce groupe avait de la ressource, ce fut une belle expérience et il faudra s’en servir pour ajuster certaines choses. Pour ma part, il y a eu de belles rencontres et je vais peut-être prendre une année sabbatique." Le club annoncera le nom du nouvel entraîneur prochainement.

Bierges

Une saison à oublier. "Ce fut assez catastrophique avec un manque de présence cruel aux entraînements , souligne Sébastien Goossens (T1). Il y eu un manque d’implication envers le club et il fallait changer 5-6 joueurs chaque week-end en allant chercher des éléments en réserve et chez les vétérans. Je suis le coach ayant aligné le plus de joueurs (45) sur une saison à Bierges! Je reste la saison prochaine et on va se mettre à la recherche de renforts car seuls 7 ou 8 joueurs vont rester."