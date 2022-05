Wavre-Limal champion sur tapis vert?

Dans les rangs saintois, "on était assez bien placé sur le terrain, ce qui nous a permis de ne prendre que quatre buts et de terminer correctement avec une fille de 15 ans ayant disputé son premier match" , souligne le capitaine, Stéphanie Eeckhout.

Il reste une petite incertitude concernant le classement final puisque Jodoigne B a déjà perdu par forfait contre Boitsfort pour avoir fait tourner trop de joueuses entre la P1 et la P2. Wavre-Limal pourrait aussi récupérer les deux points perdus à Jodoigne (3-3) le 3 avril et ainsi décrocher les lauriers sur le fil. "Le but n’est pas d’être champion sur tapis vert. Peu importe que ce soit des P1 ou des P2 en face, on est là pour jouer au foot , indique Mehdi Chakroun. On devrait quand même monter en P1, ce qui était notre objectif, et il est donc potentiellement atteint."

Le club a finalement déposé une plainte ce lundi. Affaire à suivre.

MSG perd sa finale

Mont-St-Guibert s’est incliné 3-1 au BX dans le match pour la deuxième place. "On était en dessous d’elles physiquement, on est vite mené 2-0 avant d’être dans leur camp en deuxième mi-temps, et on passe deux fois à côté du 3-2. Malgré tout, je suis super fier d’elles" , sourit Alain Charlier (T1).

Jodoigne a clôturé par un succès (2-4) à Ixelles. "Ce fut catastrophique en première mi-temps mais après une petite soufflante et quelques changements tactiques, on a enchaîné en seconde période", indique Gilles Marko (T1).

Chastre C a partagé à Lasne Ohain: 1-1. "Ce n’était pas un mauvais match, mais on a senti que les deux équipes attendaient la fin de la saison" , résume François Marot (T1).