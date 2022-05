Trois mois infernaux ont fait plonger le BC Genappe Lothier

La déception du coach Etien était emplie de pragmatisme. Après avoir tiré sur la corde ces dernières semaines, le BCGL était incapable de défendre valablement ses chances. "On ne sait pas aligner cinq joueuses. On avait huit victoires, ce n’est pas anodin mais on doit déclarer forfait."

La R2 descendra en P1: "Il y a plein d’éléments à discuter mais on est encore dans l’inconnue la plus totale. Des filles du noyau actuel veulent rester en Régionale. Grishina pourrait, elle, épauler l’équipe en P1. On a besoin de temps pour se projeter" , observe encore le coach.

Les éléments défavorables se seront précipités à partir de février. Alors que Bruneau était partie à l’étranger et que l’équipe a recensé l’un ou l’autre cas Covid, Demoulin effectuait son retour à la mi-janvier, C’était une bonne nouvelle. Début février, le coach Janssens tirait sa révérence. Dans un premier temps, il était remplacé par le directeur technique Jonathan Vanderlinck avant que le club n’opte pour Thierry Etien, qui connaissait bien la maison.

Après une défaite dans le derby face à Ottignies, le coach obtenait un beau succès fin février contre Profondeville avec seulement sept filles alignées. À l’agonie en première mi-temps, égarée à -20, son équipe s’était arrachée pour l’emporter. Déjà privé de Grishina (doigt cassé), son effectif allait être réduit quantitativement et qualitativement. Museur (cheville) n’aura joué qu’une rencontre en 2022. À la mi-mars, Genappe perdait définitivement Demoulin (tendinite chronique). Latinis (pouce tordu) suivait le 20 mars. C’était moins grave pour Richel (cheville), Minnoye (cheville) et Denies (auriculaire) mais l’équipe demeurait diminuée. C’en était définitivement trop pour le BCGL qui devait s’avouer vaincu.