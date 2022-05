Quarts temps: 22-12, 26-16, 30-10, 22-14.

BRAINE 2001: Minnen 2, Chrétien 0, Baeyens 6, Toubeau 13, Vandercammen 10, Timmermans 10, Vermylen 4, Debienne 5.

Othman Allouchi (3x3) a directement mis Braine au tapis et François Valentin a enchaîné pour faire 22-12 à la 10e. Sébastien Toubeau et Martin Timmermans ont bien tenté des choses pour inverser le score mais le manque de réussite conjugué à une défense un peu trop laxiste pour museler Othman Allouchi, 22 points et 4x3 dans cette première période, n’ont pu empêcher un gros écart à la pause (48-28).

Cela ne s’est pas arrangé en seconde période, où Othman Allouchi a rajouté 10 points (2x3) à son total personnel pour conclure cette première manche sur le score sans appel de 100-52. Les Brainois sont donc menés une manche à rien et il leur faudra plus qu’un miracle, jeudi à 21h, dans leur salle, pour pousser les protégés de Boualem Chekaba à la belle, programmée le mardi 10 mai à Uccle.