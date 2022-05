Messieurs, Waterloo-Braine B est-elle la finale attendue du tour final de la P2B?

Laurent Dricot: C’était en tout cas celle espérée, un derby face à un adversaire qui a prouvé cette saison qu’il avait sa place au tour final.

Pascal Vincken: Waterloo oui, nous pas. On est l’invité surprise. On devait plus s’attendre à retrouver Chastre que nous en finale mais on est toujours là à bousculer les grands.

Vos deux équipes n’ont pas joué le week-end dernier. Une bonne chose avant de se retrouver dimanche?

L.D.: Au niveau de la fraîcheur physique, certainement. On part à chances égales.

P.V.: C’est embêtant quand on est dans une bonne spirale mais la situation est la même pour Waterloo On en a profité pour décompresser.

En championnat, Braine l’avait emporté 2-3 à Waterloo et Waterloo 1-2 à Braine. Quel souvenir gardez-vous de ces deux rencontres?

L.D.: Braine possède beaucoup de potentiel. Je n’étais pas là à l’aller mais on avait réalisé une bonne prestation là-bas au retour.

P.V.: Waterloo est l’une des seules équipes à nous avoir mis en difficulté. Même à dix, ils sont revenus à 2-3 à l’aller et mon gardien arrête un penalty alors que chez nous, on rate le 2-2 mais ils peuvent faire 1-3 ou 1-4.

À quel genre de rencontre doit-on s’attendre dimanche?

L.D.: C’est du 50/50. Il faudra bien contenir cette équipe de Braine très offensive et qui marque facilement.

P.V.: J’espère une rencontre spectaculaire. C’est à côté de chez nous, l’enjeu est particulier et il y aura du monde, en espérant que cela ne tétanise pas mes joueurs.

Que craigniez-vous le plus chez votre adversaire?

L.D.: Qu’ils soient dans un bon jour. Si c’est le cas, ils sont capables de tout. Ce sera l’expérience contre la jeunesse.

P.V.: Tout. Waterloo possède une équipe complète avec de l’expérience et de la qualité.

Le vainqueur de dimanche ne sera plus qu’à une victoire d’une montée en P1. Est-ce devenu un objectif?

L.D.: Ils ont moins à perdre que nous. La pression est sur nos épaules car l’objectif est de monter.

P.V.: L’appétit vient en mangeant et comme nous sommes des compétiteurs… Mais quoi qu’il arrive dimanche, la saison est déjà réussie.