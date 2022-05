Le tour des clubs du BW

Perwez

4 buts encaissés contre Nivelles. "Le score ne reflète pas notre niveau de jeu face à un adversaire très physique, parfois à la limite" , estime Mathieu Rucquoy (T1).

Jodoigne B

Dernière sortie réussie à Ladies Brussels: 0-6. "Victoire assez facile, on a fait tourner l’effectif et fait circuler le ballon" , souligne Pierre Haerlingen (T1).

Provinciale 3B

Ronvau

7-2 contre Braine. "Victoire méritée car on aurait pu marquer davantage, mais on a bien joué au foot", apprécie Guillaume Lengelé (T1).

Braine

Deux défaites pour clôturer. "On ne mérite pas de perdre à Villers (2-1) même si on a été brouillon, et le score (7-2) est sévère contre Ronvau" , estime Christophe Van Gils (T1).

Beauvechain

Pas de but contre Mont-St-Guibert. "On a maîtrisé le jeu tandis qu’elles ont été dangereuses sur phases arrêtées donc ça s’équilibre" , résume Grégory Collée (T1).

Grez

Revers honorable contre Ottignies, 2-6. "L’adversaire était plus fort et on fait trop de cadeaux mais les filles ont vraiment fait un bon match" , positive Simon s’Jongers (T1).

Ottignies

Une victoire et une défaite. "On revient à 3-3 à Waterloo puis on prend trois buts (6-3) et on a mis du temps avant de marquer à Grez (2-6)" , note Dominique Corbusy (T1).

Villers

Première victoire de la saison! "Bel accomplissement contre Braine (2-1) et ça aurait aussi pu tomber pour nous contre Ixelles (1-2)" , glisse Patrick Boon (T1).

Ohain C

Forfait d’Uccle B. "La fête a été un peu gâchée car on voulait aligner tout le monde" , regrette Olivier Minsart (T1).

Tubize

0-1 à Auderghem. "On a maîtrisé du début à la fin face à une gardienne très forte et on finit par marquer sur coup-franc" , détaille Arslène Sahnoun (T1).