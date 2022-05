Actif en début de saison en D3 à la RAS Jodoigne avant d’arrêter pour raisons privées, Jonathan Bruno fera son grand retour à Jodoigne la saison prochaine mais au SC, en P2. En plus de l’ancien attaquant de la Cabouse, le club enregistre neuf autres arrivées: Nicolas Henquet (Huppaye), Charles Degroot (Lensois), Ismaël Amrani (Incourt), Guillaume Dardenne, Romain Dardenne, Mike Brandt, Steven Brandt, Jules Étienne (RAS Jodoigne B) et Kucas Corveleyn (Perwez B). Au niveau des départs, Kris Diedrich et Adrien Dethier s’en vont à Landen alors que Thomas Schillebeeckx arrête. Les autres joueurs actifs cette saison ont tous resigné.