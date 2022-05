152 partants à Loupoigne, dont des Ukrainiens au départ

Alors que le début de saison est plus compliqué que ces deux dernières années pour les courses cyclistes (entre 25 et 40% en moins de participants), c’est avec un certain plaisir que Ludovic Draux a accueilli 152 coureurs dimanche à Loupoigne où, avec l’Entente Cycliste de Wallonie, il organisait cette épreuve sur des terres qui, jadis, ont vu briller de nombreux champions cyclistes. "C’était une belle journée sportive en effet, confiait l’organisateur. Le parcours s’annonçait usant, il l’a été, avec de belles voiries en bon état et principalement assez larges. Il est juste dommage qu’une chute soit intervenue dans une descente avec un coureur qui a été emmené à l’hôpital pour y recevoir des soins. Mais pour le reste, nous avons vécu deux courses passionnantes avec, et cela fait vraiment plaisir, de nombreux riverains qui sont sortis de chez eux pour voir passer les coureurs."