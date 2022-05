En P3B, Rebecq B a hérité d’un tirage assez compliqué puisqu’il se rendra à Olympic Anderlecht. L’affiche du BW opposera Clabecq à Waterloo B. "On est satisfait du tirage car on pouvait s’attendre à pire, souligne le coach clabecquois, Luigi Bruno. On va jouer à la maison et ce sera à nouveau le cas si on se qualifie. Waterloo sera favori car on a fait un 0/6 contre eux en championnat, mais on espère réussir quelque chose de bien cette fois-ci."

En P3D, Genappe B recevra Mélin tandis qu’Huppaye se déplacera à Walhain. "On débutera à domicile puis on jouera en déplacement si on passe, remarque le T1 walhinois, Mathieu Michielsens. Si on veut aller au bout, on sait qu’il faudra battre tout le monde. Ce sera d’abord Huppaye, on jouera le coup à fond, et advienne que pourra."

Wavre-Limal, le grand absent

Petite surprise en P3C où l’on pensait retrouver Wavre-Limal B mais celui-ci ne peut finalement pas prendre part à la compétition puisque son équipe première évolue déjà en P2.

Les vainqueurs de chaque série se disputeront la montée à partir du 22 mai, à nouveau sous la forme de demi-finales, en déplacement pour les rescapés de P3B et P3D, puis d’une finale et d’une petite finale afin de désigner un éventuel montant supplémentaire. La saison se clôturera donc le 29 mai.