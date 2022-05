Objectif P1: BLC remet une troisième fois l’ouvrage sur le métier

BLC perdra ce duel au sommet. "On a donc loupé deux fois la montée en une saison. Je vous avoue que je sens les gars fatigués. Avec ce test-match et les amicaux d’avant-saison, avec la Coupe de Brabant et les 30 matchs de championnat, on est je crois à 41 matchs disputés. J’avais prévu des vacances au mois de mai mais elles tombent au moment de la finale."

Avant de songer à la finale, il faudra vaincre les expérimentés La Hulpois en demi-finale. Même fourbus et frustrés, les Brainois auront des arguments à faire valoir. "On a l’avantage du terrain et nos supporters répondent toujours présent. Ce sera un élément en notre faveur , indique le coach. En second, si les Heraut, Lefever, Toussaint et Vinx ont de l’expérience à revendre, nous en avons aussi et en plus, nous avons des jeunes. Il faudra bousculer l’Argentine, ne pas jouer à leur rythme."

Laurent Lefever rejoint Braine-le-Château

Dernier élément, la signature récente de Laurent Lefever. "Laurent est resté trois ans sans jouer, il rejoue avec nous depuis quelques matchs. Depuis qu’il est là, il a amené de l’énergie et plus de concurrence dans le noyau. Les gars s’entraînent plus et mieux depuis qu’il nous a rejoints" , ponctue le coach de Braine-le-Château.

Le match retour aura lieu vendredi à La Hulpe.