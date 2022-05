Nil-Saint-Vincent est candidat au titre

La saison dernière, Nil-Saint-Vincent pouvait revendiquer le titre de l’entité Sambre & Dyle. Les Nilois ne sont finalement pas montés. " Nous n’avons pas eu besoin de lever le pied pour éviter la montée. Nous étions incomplets lors des rencontres face à nos concurrents directs , indique Raphaël Ghislain, président du club et capitaine de la régionale 3A du club. Cette année, l’objectif est de terminer le plus haut possible, de décrocher le titre si possible. Ce ne sera pas chose facile. Nous avons joué deux rencontres amicales contre Saint-Denis qui se sont chaque fois terminées de manière très serrées."