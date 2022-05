Le RC Villers en veut au corps arbitral

Ce match contre Waterloo, nous l’avons gagné sportivement sur le terrain, avec tous les acteurs devant être présents, en ce compris l’arbitre de la rencontre censé connaître le règlement mieux que les autres acteurs. Il aura le culot d’affirmer, sur un réseau social bien connu, que c’est le délégué de Waterloo qui l’avait induit en erreur et que, de toute façon, les deux équipes étaient d’accord d’agir de la sorte, à savoir de botter des penaltys."

«Nous déplorons la qualité de l’arbitrage au niveau provincial»

"Notre manière à nous de contester ces faits était de mettre tout le monde devant le fait accompli en ne montant pas sur le terrain pour disputer cette rencontre que nous devions rejouer ce dimanche 1er mai. Nous déplorons vraiment la qualité de l’arbitrage au niveau provincial, le manque de rigueur de ses représentants, mais aussi le manque de communication de leur commission, ou encore l’attitude de ces derniers n’assumant aucune de leurs erreurs et qui plus est, étant de plus en plus virulents lors de leurs arrivées dans nos clubs. Fort heureusement, nous avons eu l’occasion de croiser bon nombre d’arbitres compétents, mais la minorité d’arbitres n’ayant pas le niveau ni les connaissances pour diriger une rencontre de football font plus de bruit que la majorité en activité. S’il y a lieu de donner un coup de pied dans la fourmilière, cette manière était la nôtre afin de montrer notre mécontentement, notre ras-le-bol. Aujourd’hui, nous sommes pointés du doigt par bon nombre de personnes et c’est pour cela que nous tenions à expliquer notre choix: faire du bruit afin d’essayer de changer cette situation devenue pénible et énergivore pour tous les clubs amateurs. Je suis un président déçu et triste mais aussi un membre du comité provincial outré par le manque de rigueur de la commission d’arbitrage. J’assumerai personnellement et pleinement les conséquences ou les critiques du geste fort que le RC Villers La Ville a posé ce dimanche 1er mai en refusant de rejouer un match que nous avions gagné légitimement une semaine plus tôt."