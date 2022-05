Genappe n’a pas trouvé son équilibre

Le huitième peut être champion

Celui-ci est le petit-milieu spécifique de l’équipe. Lorsqu’il ne répond pas, l’équipe n’a plus vraiment quelqu’un à mettre à sa place. Genappe a multiplié les changements dimanche contre Ninove sans ne jamais trouver le bon équilibre. Nicolas Dupont, qui avait bien débuté à la frappe, a perdu progressivement ses marques. " Nous avons commis trop d’erreurs face à une bonne équipe qui, elle, remettait tout et respectait les limites du jeu. En deuxième période, j’étais plus fatigué, je ne touchais plus convenablement la balle , signalait Nicolas Dupont.

Cédric Bosse a terminé à corde. " Il ne voyait pas les balles au fond , reprenait encore Nicolas Dupont. Pour jouer la tête, nous devrons être complets ."

La défaite contre Ninove (6-13) n’a toutefois rien de dramatique puisqu’avec le système des play-off, le huitième peut être champion. La manière n’était toutefois pas rassurante.