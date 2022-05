D3B ACFF: Jodoigne voulait se stabiliser, c’est fait

Sans oublier le gros parcours en Coupe de Belgique. "Se retrouver au cinquième tour était historique pour Jodoigne. N’oublions pas non plus qu’il s’agissait de notre première saison complète en D3.Lorsque nous sommes montés de P1, six matches n’ont pas été joués la première saison avec un classement final faussé, on a ensuite connu une saison blanche et celle-ci fut la bonne. On cherchait à se stabiliser, c’est chose faite, tout en mettant en place de bonnes fondations pour la suite. On veut maintenant continuer à progresser." La D2, Jodoigne y pense, "peut être à terme, mais ce n’est certainement pas une priorité.Maintenant, Christophe Kinet n’est pas venu à Jodoigne pour voir son équipe régresser, on n’a pas mis en place un staff de qualité pour rien, et le but reste de progresser, mais sans avoir la prétention de jouer le titre. On aimerait terminer dans les cinq premiers la saison prochaine et pourquoi pas se classer en ordre utile dans une tranche mais la priorité restera de garder une certaine stabilité dans l’équipe et plus largement dans le club, toujours dans la mesure de nos moyens, sans brûler les étapes."

Les échos de la Cabouse

Et maintenant?

Un dernier entraînement est prévu ce mardi soir puis le groupe sera en congé quelques semaines. Mais pas trop longtemps car le coach a prévu une première reprise des entraînements la troisième semaine de juin avant la reprise officielle vers la mi-juillet.

Les transferts

Arrivées: Yanis Akhal (Solières), Dylan Gilson (Wanze Bas-Oha), Tanguy Muntuabu (Tienen), Ethan Gilles (Wanze Bas-Oha), Andy Olemans (Waremme), Anthony Vanheukelom (Pontisse), Jordan Fotso (RWDM).

Départs: Brian Mangunza, Justo Sakata, Mathieu Porcaro (Aywaille), Altin Muaremi, Francis Derom, Ustin Prado, Gilles Scoupreman, Allan Tchuente, James Fozin (Perwez), Serge Guédé, De Sauza (Crossing).

100e anniversaire

Si la saison de la RAS Jodoigne est terminée sur le terrain, elle ne l’est pas encore en coulisses puisque le club fêtera dignement son 100e anniversaire d’ici quelques semaines lors de nombreuses manifestations.

21/5. Tournoi U9.

22/5. Tournoi U10, U11, U12 et U13.

28/5. Tournoi U14 et U16.

4/6.Tournoi du centenaire pour U12 et U13.

5/6. Tournoi de tennis/foot

7/6. Drink du centenaire

19/6. Brocante

24/7. Match de gala du noyau A contre un adversaire à déterminer.