Tour Final de D2: Rebecq face à… Tubize

Dans le clan rebecquois, et pour Luigi Nasca, c’est une belle affiche qui attend ses joueurs et une opportunité de se racheter de la prestation moyenne de ce dimanche. "Je suis content que nous jouons à domicile. Cela sera une nouvelle belle affiche pour les deux villes voisines. On connaît Tubize par cœur, et eux aussi nous connaissent bien, cela sera intéressant de joueur une fois encore contre eux! À la différence de ce dimanche, nous récupérerons Moussa Traore, qui nous a cruellement manqué le week-end dernier."

Pour la RUTB et son coach Mohamed Bouhmidi, "c’est dommage qu’on rencontre Rebecq aussi tôt dans le tour final. Je sentais qu’on allait retomber sur eux. Je suis quelque peu superstitieux et quand je vois comment Rebecq est parvenu à accéder au tour final, je me dis qu’ils ont la chance pour eux! Mais on ne dit aussi jamais deux sans trois, donc je reste confiant. Nous avons déjà battu Rebecq deux fois cette saison, on y arrivera bien une troisième fois (rire)."

Alors que la rencontre entre les deux clubs est initialement prévue ce dimanche après-midi, le club rebecquois introduira la demande pour jouer samedi soir, car la journée du dimanche sera consacrée au tournoi international de l’Imexso Cup, qui réunit pas moins de 700 jeunes.

L’autre rencontre de ce tour final de D2 ACFF verra s’opposer Warnant à Meux. Le club namurois est tombé de haut ce lundi soir. " Tout le monde au club était persuadé qu’en finissant deuxièmes, nous étions assurés de jouer le premier match à domicile , regrette le président Philippe Dubail. On s’est trompé, les joueurs vont être très déçus. On termine devant Warnant et on doit quand même aller chez eux ."

Et pour ne rien arranger, en cas de qualification, c’est encore un match en déplacement qui attend les Verts, chez le vainqueur du duel opposant Rebecq à Tubize. " On tentera de se qualifier pour ne pas gâcher la magnifique saison , insiste Fernand Delchambre. Espérons que le terrain de Warnant sera meilleur qu’en championnat ."

L’aventure de Meux s’arrêtera d’office après deux matches maximum puisque, pour rappel, les Meutois ne peuvent pas monter en Nationale 1 vu qu’ils n’ont pas demandé la licence. Actuellement, seul Tubize a reçu le précieux sésame tandis que Rebecq espère l’obtenir en appel.

Le vainqueur de ce tour final francophone (ou le club qui aura la licence) rejoindra le 13e de Nationale 1 (les Francs Borains) et deux clubs néerlandophones de D2 pour jouer la montée.

1rejournée (8 mai, 15h)

1. Rebecq – Tubize

2. Warnant – Meux

2ejournée (15 mai, 15h)

3. gagnant match 1 – gagnant match 2