Shaab Ramillies termine parmi les meilleurs deuxièmes et accède à la Nationale 2

La dernière journée de championnat s’est déroulée vendredi soir avec un dénouement heureux pour Shaab Ramillies qui profite de sa victoire à Sicile Pont-de-Loup pour terminer parmi les meilleurs deuxièmes classés de N3 et accéder à la N2 pour la première fois de son histoire. "Nous étions obligés de l’emporter et on s’est fait peur puisqu’après avoir mené 0-2, notre adversaire est revenu à 2-2 et c’est à la dernière minute de la rencontre que nous avons inscrit le 2-3" , jubile le capitaine Angelo Lentini.