Ophain B – Braine-Waterloo 2-3

Buts: Verpoten (0-1 et 0-2, 4' et 50'), Bourguignon (1-2, 76'), Giltaire (2-2, 80'), Lancelle (2-3, 90').

Les visiteurs ont eu la réussite qu’ils n’ont pas eue une semaine plus tôt. "Verpoten inscrit un doublé pour son dernier match, puis on a un moment de flottement qui leur permet de revenir à 2-2, et on émerge finalement sur un corner à la dernière minute , raconte Fabrice Deman (T1). C’est un beau scénario pour nous et c’est top de clôturer comme ça!"

Du côté d’Ophain, "le score est mérité car on encaisse sur un ballon au-dessus de notre défense et on prend un deuxième but sur le même genre de ballon en début de seconde période , analyse Michaël Ervier (T1). On a mis longtemps pour se remettre mais on réussit quand même à revenir au score, mais on a eu moins de chance qu’à l’aller sur la fin."

Ganshoren B – Rebecq B 1-3

Buts: Giannone (0-1, 19'), Delaunoit (0-2, 25'), Mertens (0-3, 48'), Araar (1-3, 87').

Ce succès permet aux jeunes Rebecquois de décrocher leur qualification pour le tour final. "Je pense qu’on a de nouveau livré une prestation trois étoiles , savoure Franco Marrella (T1). On avait décidé de ne pas regarder ce qui se passait à Ittre, on a fait notre match et les consignes ont été respectées à la lettre. Je suis content pour les joueurs et cette qualification est une première récompense pour le travail accompli."

Waterloo B – Ittre 4-2

Buts: Mambo (1-0, 3'), Bangu (2-0, 44'), Baeyens (2-1, 53'), Da Silva (3-1, 54'), Chabeau (3-2, 60'), L. Saintes (4-2, 83').

Les Waterlootois ont assuré leur deuxième place. "Ça allait être différent sur notre terrain où l’on a pu jouer au foot et on a été au-dessus tout le match , résume Carlos Dias (T1). On mène 2-0 au repos, ils font 2-1 en contre mais on fait direct 3-1, et ce fut de la gestion après le 4-2."

Ittre ne disputera donc pas le tour final. "C’est dommage mais le score est logique car Waterloo a été au-dessus dans l’ensemble , admet Gaëtan Sempoux (T1). On se prend un lob en début de match et on rentre à 2-0 à la mi-temps. Le mot d’ordre était de tout donner vers l’avant et on revient à 2-1, mais on prend directement le 3-1. On revient encore à 3-2 mais le quatrième nous a coupé les jambes."

Porto BXL – Clabecq 4-2

Buts: Souza (1-0 et 2-0, 14' et 40'), Willems (2-1, 49'), Ysebaert (2-2, 55'), Souza (3-2, 75'), Rodrigues (4-2, 88').

Les Clabecquois n’ont pu rééditer leur performance du week-end précédent face au champion. "On est quand même satisfait car on est mené 2-0 et on parvient à revenir à 2-2, puis on a fait tourner et commis quelques fautes inutiles. Je pense qu’on aurait assisté à un autre match si on avait aligné la même équipe mais on avait choisi de laisser cinq joueurs sur le côté en vue tout final" , explique Luigi Bruno (T1).

Waterloo Lion’s – Uccle B 8-2

Les buts de Waterloo par Booka (3), Vermeersch (2), Kanyinda, Bobwa et Moermans.

Bonne réaction des Waterlootois face à la lanterne rouge. "Il nous a fallu 3-4 occasions pour régler la mire, on mène 2-0 à la mi-temps puis on s’endort à 3-0 et ils reviennent à 3-2 , détaille Alain Nzanza (T1). Mais on avait à cœur de remettre les points sur les i et on ne voulait pas revivre le scénario du match aller. On a donc accéléré rythme après leur exclusion. Ils ont terminé à neuf et on a enchaîné les goals en profitant des espaces."

Provinciale 3C

Huppaye B – Crossing B1-1

Buts: Bah (0-1, 32’), Hartmann (1-1, 35’).

Une belle prestation d’Huppaye pour le dernier match de la saison et l’ultime rencontre sous les ordres de Raphaël Delain. "Ça fait du bien de prendre un point en fin de saison. Le Crossing a peut-être pris le match un peu à la légère. Mais en tout cas la rencontre était assez équilibrée. On aurait pu faire le 2-1 et le Crossing aussi donc au final le résultat est assez logique."

Polonia – Wavre Limal B4-2

Buts: Jaremkiewicz (1-0, 2’), Gustowski (2-0 et 3-0, 7’ et 19’), Staelraeve (3-1, 23’), Trusiak (4-1, 39’), Tekien csc. (4-2, 56’).

Après une belle victoire 7-0 il y a une semaine, Limal B s’est fait surprendre cette fois-ci contre le Polonia. "L’équipe a fait preuve d’un peu d’autosuffisance. On réagit quand même après s’être pris deux buts durant les quinze premières minutes. On continue de pousser en deuxième mi-temps mais ça n’a pas été suffisant" , explique Mohamed Riani (T1).

Stéphanois – Villers B5-0

Buts: Delespesse (1-0, 6’), Baton (2-0, 16’), Williame sur pen. (3-0, 33’), Delespesse (4-0, 38’), Basile (5-0, 79’).

Stéphanois termine sa saison en beauté avec une victoire, même si le mental est déjà ailleurs. "On a senti que c’était une rencontre de fin de saison. Les joueurs ont été sérieux, mais il faut avouer que la prestation était plus que moyenne. La tête n’était pas forcément au match, il se prépare surtout déjà à la suite" , indique Rénald Pensaerts (T1).

Ottignies B – Etterbeek B0-9

Comme un goût de déjà vu pour Ottignies. "On a fait comme au match aller, sauf qu’on a encaissé deux buts en moins. On a commencé le match avec dix joueurs et on a fini avec neuf sur le terrain. C’était donc difficile de proposer quelque chose contre Etterbeek" , indique Gustave Mugabé (T1).

Rixensart B – Walhain B 9-0

Buts: Scheirlinckx (1-0, 7’), Van Rillaer (2-0, 12’), Gorjanc (3-0, 20’), Claes (4-0, 23’), Gorjanc (5-0, 24’), Claes (6-0, 26’), Defrenne (7-0, 51’), Marchant A. (8-0, 60’), Rosier (9-0, 85’).

Large victoire pour les Rixensartois. "C’était une rencontre assez facile. On aurait pu mettre quelques goals en plus selon moi. Mais c’est une très bonne manière de terminer la saison" , affirme Rudy Guns.

Pour Walhain, la rencontre a pris une autre tournure. "La première période était honteuse. On a voulu profiter, s’amuser et du coup on est passé à côté de notre première mi-temps. Par contre, la deuxième était beaucoup mieux , explique le T1 Andy Collée. J’ai quand même dû jouer une demi-heure. Malheureusement je me suis pris deux cartons jaunes parce que je n’étais pas d’accord avec certaines décisions arbitrales. Mais la saison est terminée maintenant, on va surtout penser à recruter un joueur dans chaque ligne pour l’année prochaine, et il nous faut absolument un gardien."