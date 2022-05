La RULO rentre dans l’histoire de la Coupe

Vainqueurs 0-2 du Léopold Uccle, les hommes de Christophe Collaerts ont réalisé une prestation de haut vol et ont émergé grâce à des buts de Dierinckx à la 23eet de Charpentier à quelques minutes de la fin de la rencontre. Le plan de jeu du T1 Brabançon wallon a finalement porté ses fruits. " Nous nous sommes focalisés sur nos erreurs commises en championnat contre Uccle pour ne pas les reproduire vendredi soir et cela a parfaitement fonctionné , explique Christophe Collaerts. Nous leur avons laissé la possession de balle et, comme d’habitude, formé un bloc compact, solide et surtout très organisé."

Timorés durant le premier quart d’heure, la frappe de Quentin Dierinckx, survenue suite à une merveille de contre-attaque, a eu le don de libérer tout le monde. " C’est vrai que les jeunes semblaient stressés au coup d’envoi, ce qui est normal mais l’ouverture du score a galvanisé les troupes. Notre gardien, Valentin Pierret, était également en état de grâce et il a su sortir quelques énormes parades pour nous garder dans le match. L’état d’esprit était irréprochable et c’est aussi cela qui a fait la différence."

Face à une formation Uccloise plus expérimentée et récemment sacrée championne, le staff Lasnois avait préféré mettre l’accent sur le plaisir plutôt que de mettre une pression inutile. " Une finale de Coupe au Stade Machtens, ce n’est pas rien et l’enjeu était déjà assez important que pour e n rajouter. J’ai donc surtout insisté sur l’envie et sur le fait de profiter de chaque moment de cette soirée. J’ai finalement senti mon groupe assez serein, investi, calme et déterminé. Ils ont réussi à dompter le contexte ."

«Les supporters ont mis le feu et le trophée leur revient également»

Le soutien du 12ehomme a également eu un rôle prépondérant dans ce sacre. "Nous sommes partis du club en car, accompagnés de quelques centaines de supporters. L’ambiance était déjà survoltée et ils ont mis le feu durant toute la rencontre. Clairement, le soutien de nos sympathisants nous a portés et ce trophée leur revient également."

Ce qu’en pense le président ohinois

Tanguy Lambillon était un président forcément heureux et comblé à l’issue du sacre de ses troupes dans cette Coupe de Brabant. Après avoir éliminé Ronvau, Saintes, Perwez, Rixensart et Grez, ses protégés sont venus à bout du futur pensionnaire de D3 du Léopold Uccle. " C’était un gros match de Coupe, un vrai. Le mental et l’organisation de l’équipe ont fait la différence et je félicite le staff ainsi que les joueurs pour ce bel accomplissement."

«Fabuleux de vivre ce genre de rencontre avec une ambiance aussi dingue»

L’homme fort Lasnois tenait également à mettre en exergue le formidable engouement des supporters. " C’était fabuleux de vivre ce genre de rencontre avec une ambiance aussi dingue. Je pense sincèrement qu’ils ont joué un rôle prépondérant dans ce sacre car les joueurs n’ont jamais rien lâché et ils en sont pour beaucoup."

Pour les 80 ans du club, c’est une fin de saison en apothéose puisque les voyants sont au vert à tous les étages.

" Les équipes de jeunes se portent à merveille, les filles progressent et sont ambitieuses, la très jeune P2 s’est sauvée et la P1 vient de remporter cette Coupe de Brabant. Le début de championnat de notre équipe première ne fut pas évident avec les blessés et la suspension de Scott Siroux. Les choses ont mis du temps à se mettre en place mais une fois lancés, le groupe et le staff ont surfé sur une très bonne dynamique et les résultats étaient bien meilleurs. L’avenir semble radieux et je pense qu’il faudra encore compter avec Lasne-Ohain pour la saison prochaine ", conclut le président Tanguy Lambillon