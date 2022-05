Kastel se présentait avec une équipe totalement renouvelée mais non dénuée de talent dans le chef notamment de Brent Sunaert (26 ans). Et il a donné du fil à retordre aux Brabançons en frappant notamment deux balles outres dès le premier jeu (1-0).

Genappe alignait deux gauchers à corde. Très vite, Manu Scaillet montait au pivot où il livrait une bonne prestation. De même que Cédric Bosse au fond et Nicolas Dupont au grand-milieu. " Nous avons filé à 3-6 mais suite à une mauvaise et une courte de Scaillet au service, les visités faisaient 4-6. Sollicité à trois reprises par Leturcq, Sunaert frappait trois fois entre les perches. On était menés au repos ", indiquait Hector Tubiermont, délégué de Genappe (7-6).

Les visiteurs égalisaient à la reprise (7-7) et prenaient l’avance sur de bons services de Scaillet (7-8). La partie était beaucoup plus serrée que ce qu’avait imaginé les visiteurs. Leturcq donnait deux jeux d’avance aux siens (7-9), mais Kastel s’accrochait à 9-10. " La délivrance est survenue à 9-11 et 40 partout lorsque Peelman livrait mauvaise (9-12). Dans le dernier jeu, Chiel Van Duysen servait quatre fois dehors. Kastel méritait son point. Cette équipe nous a surpris ", soulignait encore Hector Tubiermont.