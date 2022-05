Arbitre: Malhaise Q.

Cartes jaunes: Camargo, Garlito.

Cartes rouges: Camargo (2j, 63'), Aarab (2j, 92')

Buts: Migliore (0-1, 35'), El Omari (0-2, 63', sur pen)

REBECQ: Dewolf, Laurent, Baillet (83' Contino), Cordaro, Piret, Galvez Y Lopez (72' Wallaert), Bova, Delsanne, Camargo, Depotbecker, Bailly (65' Demolie).

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Patris, Michel, Lkoutbi (90' Nerinckx), Migliore (69' Debole), Taroli (90' Afallah), Garlito (78' Van Onsem), Aarab, Javorina, Deliboyraz, El Omari (87' Mukendi).

Les quarante-cinq premières minutes furent très disputées avec un très gros impact physique dans les deux camps. Si le football fut du coup un peu moins au rendez-vous, ce sont les Blanc et Or qui rentreront aux vestiaires avec l’avantage au marquoir grâce à un but de Migliore.

La seconde période fut identique à la première. Très peu d’occasions et une grande maitrise Tubizienne, qui n’aura laissé aucun espoir à un timide Rebecq. L’exclusion de Camargo, ainsi que le penalty converti dans la foulée par El Omari anéantiront tous les espoirs Rebecquois.

Au coup de sifflet final, la RUTB exultait et fêtait sa qualification pour le tour final! Une joie partagée quelques instants plus tard par les Rebecquois, qui grâce au partage de Ganshoren à Solières, passent également au tour final, grâce aux nombres de buts inscrits!

Un scénario fou, mais qui finalement vient récompenser une saison difficile, comme l’appréciait Luigi Nasca. " Je suis partagé entre deux émotions. Nous n’avons pas fait une bonne rencontre, on est passé à côté de notre sujet, mais finalement il y a ce tour final qui nous tend les bras. C’est une belle récompense pour le travail accompli cette saison. Les joueurs n’ont jamais rien lâché, ils le méritent. "

De son côté, Mohamed Bouhmidi, coach Tubizien se félicitait de la prestation très appliquée de ses hommes. " On a fait le boulot aujourd’hui. On a été très appliqué et concentré, et lorsqu’on évolue de la sorte, on est très fort. Cette rencontre était une répétition générale parfaite pour le tour final qu’on a hâte de débuter! "