Chastre A dernier en N1

CHASTRE: Jandrain, Houbrix, Dinjart, Waegemans, Parise, Jubary, Eloy, Duquenne, Goetynck (70' Courtoy), Wertbrouck, Smets.

Buts: Rillaerts (1-0, 8'), Wielockx (2-0 et 3-0, 13' et 15'), Eloy (3-1, 17'), Rillaerts (4-1, 34'), Rits (5-1, 48'), Wielockx (6-1 et 7-1, 50' et 54'), Drumont sur pen. (8-1, 65'), Reijniers (9-1, 68').

Chastre terminera bien dernier. "L’ambition n’est plus là et j’espère qu’on montrera contre Liège, pour notre dernier match, qu’on était capable de le faire , souligne Cédric Depère (T1). Le score est un peu exagéré car on a presté par séquences mais Malines était plus fort et on a eu dur physiquement malgré le fait d’avoir eu quelques occasions."

N2: Westerlo – Chastre B 10-0

CHASTRE: Engerisser, Schmit, De Henau, Stock, Marée, Delikus, Francx, A. Michiels, Collin, Quertinmont, Sekelama.

Buts: Stock c.s.c. (1-0, 6'), Van Gils (2-0, 8'), Ceuppens (3-0, 12'), Van Gils (4-0 et 5-0, 50' et 68'), Labro (6-0, 70'), Van Gils (7-0, 74'), Thys (8-0, 76'), Peeters (9-0, 83'), Labro (10-0, 87').

Le score est un peu sévère au vu de la première mi-temps. "Ce n’est que 3-0 car on a fait en sorte d’avoir un bloc bas, les consignes ont été super-bien respectées , apprécie François Marot (T1). Mais cela a demandé pas mal d’efforts, on prend le 4-0 sur hors-jeu puis on en encaisse 4 en dix minutes. Je félicite quand même les filles ayant fait le déplacement."