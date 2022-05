Waterloo en finale du tour final… sans jouer

Ce dimanche après-midi, les Villersois ont décidé d’exprimer leur mécontentement en ne jouant pas, estimant dans le même temps que la rencontre de l’autre série entre Boitsfort et Jette B aurait également dû être rejouée pour les mêmes raisons. Mais la plainte de Boitsfort étant arrivée en retard sur la table du CP, elle a été jugée irrecevable. "L’envie n’était plus là. On en veut au CP et la décision de ne pas jouer ce week-end émane du club , précise Charlie Van Roy, le vice-capitaine des Villersois. O n a fait la fête pour rien dimanche dernier suite à une mauvaise décision du CP de faire rejouer ce match. On n’en veut pas arbitres car le cas de figure s’est présenté ailleurs et si plusieurs arbitres se trompent, c’est que l’erreur vient du CP. On reste droit dans nos bottes, on a joué notre demi-finale à fond, jouer ce dimanche aurait été ridicule car on n’aurait plus eu la même envie, la même hargne, mais de la frustration. On n’en veut pas aux joueurs de Waterloo mais jouer ce week-end n’avait pas de raison d’être. Il n’y avait plus cette mentalité du tour final et cela ne ressemblait plus à rien."

Waterloo prend acte

En attendant, il n’y a pas eu match aujourd’hui, ce qui est jugé comme "un manque de respect" par le CP Brabant. Les Waterlootois se sont présentés en équipement sur le terrain et le trio arbitral a attendu le temps qu’il fallait avant d’acter le forfait de Villers.

"Je n’ai pas grand chose à dire, si ce n’est que c’est une situation totalement inattendue , relate Olivier Houben, le manager de Waterloo. On pensait jouer cette rencontre, on repartait à 50/50, les compteurs étaient remis à zéro, on s’était déplacé dans un bon état d’esprit et on prend acte de la situation mais c’est un peu triste. Maintenant, je comprends que Villers ne soit pas content de devoir rejouer le match mais le règlement doit être respecté. Et si on avait gagné, c’est Villers qui déposait réclamation lundi matin…"

Waterloo recevra Braine B dimanche prochain en finale du tour final de la P2B. "Ce sera un beau derby entre deux belles équipes, un match très difficile" , termine Olivier Houben.

Mais en attendant, quelle triste propagande pour le football brabançon…